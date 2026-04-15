Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Максима Давиденка

Давиденко неодноразово виконував бойові завдання на сході держави в період проведення АТО

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Давиденка.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині 13 лютого 2026 року героїчно загинув спецпризначенець, інспектор батальйону поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (стрілецький) Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції Максим Давиденко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Захисник народився 27 квітня у селі Прибірськ на Київщині. З 2013 року перебував у складі Національної гвардії України. Під час служби неодноразово виконував бойові завдання на сході держави в період проведення антитерористичної операції. Брав участь в евакуації мирного населення, рятуючи життя та допомагаючи тим, хто опинився у небезпеці.

У вересні 2025 року Максим Давиденко приєднався до лав стрілецького батальйону, де разом із побратимами виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Він був відданим своїй справі, щирою, мужньою та надійною людиною.

фото: поліція Київщини

13 лютого внаслідок удару ворожого БПЛА та FPV-дрону по позиції, захисник загинув. Лише через кілька місяців вдалося евакуювати тіло загиблого з поля бою та ідентифікувати його.

У полеглого захисника залишилися маленька донька, батько та сестра.

«Загибель Максима Давиденка назавжди залишить невимовний біль у серцях рідних, друзів, колег і побратимів. Його відвага, самопожертва та відданість Україні назавжди залишаться прикладом справжнього героїзму», – написали колеги про Максима Давиденка.

