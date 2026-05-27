Річниця створення Сил спеціальних операцій. Президент нагородив бійців

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Зеленський відзначив нагородами 25 українських захисників і захисниць

У День Сил спеціальних операцій президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями на одному з пунктів управління та привітав їх із десятою річницею створення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Сили спеціальних операцій пройшли важкі битви російсько-української війни: від оборони Києва до звільнення острова Зміїний, від боротьби на Донбасі до Курської операції. Президент подякував воїнам і за виконання завдань на півдні України – Миколаївщині, Херсонщині – та в прикордонні – на Харківщині та Сумщині.

Президент привітав воїнів Сил спеціальних операцій із 10-ю річницею створення ССО фото: Офіс президента

Президент відзначив нагородами 25 українських захисників і захисниць, зокрема двох Героїв України орденами «Золота Зірка». Зеленський вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль «За військову службу Україні».

Глава держави також вручив бойовий прапор 144-му окремому центру спеціальних операцій ССО та присвоїв окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО почесне найменування «імені героїв УПА».

7 фото На весь екран











фото: Офіс президента

Командувач Сил спеціальних операцій Олександр Трепак доповів президенту про результати виконання завдань. Під час спілкування з військовим командуванням ССО обговорили ситуацію на фронті, поточні завдання та майбутні пріоритетні операції.

До слова, сьогодні, 27 травня Україна відзначає День Сил спеціальних операцій ЗСУ та 10-річчя створення ССО – одного з наймолодших і найзакритіших родів військ у складі української армії. З нагоди свята команда «ССО Рекрутинг» підготувала особливий музичний проєкт. Спецпризначенці записали переспівали легендарну пісню Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас».

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав Сили спеціальних операцій з професійним святом. Він наголосив, що ССО є однією з найбільш ефективних складових захисту країни.