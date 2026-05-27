Річниця створення Сил спеціальних операцій. Президент нагородив бійців
Зеленський відзначив нагородами 25 українських захисників і захисниць
У День Сил спеціальних операцій президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями на одному з пунктів управління та привітав їх із десятою річницею створення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.
Сили спеціальних операцій пройшли важкі битви російсько-української війни: від оборони Києва до звільнення острова Зміїний, від боротьби на Донбасі до Курської операції. Президент подякував воїнам і за виконання завдань на півдні України – Миколаївщині, Херсонщині – та в прикордонні – на Харківщині та Сумщині.
Президент відзначив нагородами 25 українських захисників і захисниць, зокрема двох Героїв України орденами «Золота Зірка». Зеленський вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль «За військову службу Україні».
Глава держави також вручив бойовий прапор 144-му окремому центру спеціальних операцій ССО та присвоїв окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО почесне найменування «імені героїв УПА».
Командувач Сил спеціальних операцій Олександр Трепак доповів президенту про результати виконання завдань. Під час спілкування з військовим командуванням ССО обговорили ситуацію на фронті, поточні завдання та майбутні пріоритетні операції.
До слова, сьогодні, 27 травня Україна відзначає День Сил спеціальних операцій ЗСУ та 10-річчя створення ССО – одного з наймолодших і найзакритіших родів військ у складі української армії. З нагоди свята команда «ССО Рекрутинг» підготувала особливий музичний проєкт. Спецпризначенці записали переспівали легендарну пісню Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас».
Раніше президент України Володимир Зеленський привітав Сили спеціальних операцій з професійним святом. Він наголосив, що ССО є однією з найбільш ефективних складових захисту країни.
