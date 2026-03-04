Головна Світ Економіка
Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту
Війна на Близькому Сході може ще сильніше зблизити РФ із Китаєм
фото: АР

Війна на Близькому Сході може ще більше зблизити Китай із Росією, оскільки Пекін стикається з ризиком втрати дешевих поставок іранської нафти

Блокада Ормузької протоки та війна на Близькому Сході змушують Китай терміново шукати альтернативу близькосхідному паливу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Financial Times.

За даними аналітиків, Китай отримує з Ірану 13% імпорту сирої нафти. Третина китайської нафти та 25% імпорту газу проходять через Ормузьку протоку, рух якою майже зупинився після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Нині як твердять оглядачі, Пекін стикнувся з безпрецедентним випробуванням своєї багаторічної стратегії економічної безпеки та прагнення зменшити вразливість до енергетичних шоків.

Експерти вважають, що тепер Китай спробує поглибити зв'язки з Росією попри побоювання щодо надмірної залежності від північного сусіда. Хоча Росія і так залишається найбільшим постачальником сирої нафти для Китаю – на неї припадає 20% імпорту.

«Поглиблення енергетичних зв'язків із Росією буде одним із головних висновків цієї кризи – і щодо нафти, і щодо газу», – вважає Ніл Беверідж, який очолює дослідження енергетики Китаю в Bernstein у Гонконзі.

«Главком» писав, що конфлікт на Близькому Сході може серйозно вплинути на світові ринки енергоносіїв. Найбільший ризик пов’язаний із перекриттям Ормузької протоки – ключового маршруту транспортування нафти. Через неї проходить приблизно 20% світового експорту цього ресурсу.

За оцінками Bloomberg, у разі тривалого закриття протоки ціни на нафту можуть зрости приблизно на 80% від довоєнного рівня. У такому сценарії вартість бареля може сягнути близько $108 і залишатися на високому рівні до кінця року.

Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту
Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту
Барель за $150. Експерт розповів, кому вигідно роздувати паніку на нафтовому ринку
Барель за $150. Експерт розповів, кому вигідно роздувати паніку на нафтовому ринку
Безпечна гавань для інвестицій? Банківські аналітики дали прогноз, що далі буде з цінами на золото
Безпечна гавань для інвестицій? Банківські аналітики дали прогноз, що далі буде з цінами на золото
Прокремлівські економісти визнали критичний стан економіки РФ – дані розвідки
Прокремлівські економісти визнали критичний стан економіки РФ – дані розвідки
Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів
Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів
Економіка ЄС готова до іранського шоку, але є нюанс
Економіка ЄС готова до іранського шоку, але є нюанс

