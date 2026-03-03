Війна в Ірані. Лавров поскаржився на відсутність санкцій МОК проти США та Ізраїлю

Лавров заявив, що спортивні організації не наважаться запровадити санкції через війну в Ірані

Очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров вважає, що Міжнародний олімпійський та паралімпійський комітети не запровадять санкції проти спортсменів з Ізраїлю та США через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком».

«Задавали неодноразово питання про те, як зараз Міжнародний паралімпійський комітет, чи будуть у нього якісь рішення, чи ні. Олімпійський комітет, інші федерації, які проводять змагання… Відповідь відсутня. Очевидно, що ніхто не наважиться вдатися до таких кроків», – заявив Лавров пропагандистам.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря.

«Як кожен президент каже, що чобіт на землі не буде» – цього я не кажу. Я кажу, що можливо, нам це не треба, або «якщо б нам це було потрібно», – сказав американський президент.

Нагадаємо, посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру.

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.