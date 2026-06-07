Безпілотники атакували окуповану Луганщину

Пожежа після удару по залізничній інфраструктурі

Внаслідок атаки виникла пожежа на одній із підстанцій

У ніч на7 травня безпілотники атакували окуповану Луганську область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що БпЛА атакували залізничну інфраструктуру так званої ЛНР. Також внаслідок ударів горить підстанції.

На відео потрапили моменти ураження по ж/д інфраструктурі та пожежа на підстанції.

Як відомо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя.

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста.

Нагадаємо, увечері, 7 травня в тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області пролунала серія вибухів.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників та масштабну пожежу у місті. За попередніми даними, у місті пролунало кілька вибухів поспіль. На оприлюднених відео видно яскраві спалахи та сильне займання після ударів.