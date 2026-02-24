Польський дипломат назвав «корінні причини» війни в Україні

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні оцінив можливість мирного співіснування Європи з РФ

Мирне співіснування Європи та Росії можливе лише за умови повного викорінення російського імперіалізму та усунення нинішнього керівництва Кремля. Росія сама ізолювала себе від цивілізованого світу, а не навпаки. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Пьотр Лукасевич переконаний, що головною перешкодою для миру є Путін та його оточення. Дипломат наголосив, що саме «кремлівська кліка» стала ініціатором цивілізаційного розриву з Європою.

«Співіснування Росії та Європи можливе, якщо будуть прибрані так звані «корінні причини війни», англійською – root causes of the war, а головною причиною тут є Путін і його кремлівська кліка, яка розпочала і веде цю війну. Ці люди самі цивілізаційно відділили себе від європейського простору, а не Європа відкинула їх», – підкреслив Лукасевич.

На думку польського представника, Росія як географічна одиниця нікуди не подінеться, проте її імперська ідеологія має бути знищена. Ключову роль у цьому процесі відіграє стійкість Збройних Сил України.

«Росія не зникне ані як географічний простір, ані як маса населення, але зникнути має російський імперіалізм. Як саме це станеться, ми зараз не можемо передбачити, але він повинен припинити існування. І те, що Україна тримає оборону проти російського імперіалізму, якраз і має наблизити його зникнення тут і зараз», – заявив дипломат.

Польща проводить роботу з протидії російському впливу на міжнародній арені. Головним голосом у цій боротьбі є очільник МЗС Радослав Сікорський. Дипломат нагадав про успіхи польської дипломатії на майданчиках ООН та НАТО, де Польща методично дезавуює брехню Кремля.

«Неправильно запитувати польського дипломата про його ставлення до політичних партій – як Польщі, так і України. Але скажу, що польська влада та польська дипломатія докладає значних зусиль у боротьбі з російською дезінформацією та пропагандою. І на урядовому рівні, і на рівні діяльності окремих політиків. І тут доречно згадати міністра іноземних справ Польщі Радослава Сікорського, який є найбільш гучним голосом у боротьбі з російською пропагандою – як на майданчиках ООН та НАТО, так і під час своїх візитів до країн Глобального Півдня. Як приклад можна навести його нещодавній візит до Індії, де він наголошував, що необхідно правильно оцінювати варварський напад Росії на Україну. Тобто і в самій Польщі, і поза її межами ми постійно дезавуюємо російські наративи», – підсумував дипломат.

