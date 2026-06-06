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Україна та РФ домовилися про прямий обмін документами між омбудсменами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна та РФ домовилися про прямий обмін документами між омбудсменами
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та нова омбудсменка РФ Яна Лантратова на зустрічі 5 червня
скріншот з відео

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що часто отримує запити від громадян на отримання документів з російських архівів

Український омбудсмен Дмитро Лубінець та нова російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова погодили механізм прямого обміну офіційними довідками між своїми відомствами в обхід розірваних дипломатичних відносин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дмитра Лубінця.

Цей крок дозволить оперативно вирішувати цивільно-правові питання, зокрема отримувати архівні документи для підтвердження пенсійного стажу громадян України. Процедура діятиме на паритетних засадах: Київ так само надаватиме необхідні довідки для жителів РФ.

Під час переговорів було порушено низку інших критичних питань. Українська сторона передала список СІЗО та виправних закладів, де права українських військовополонених порушуються найсильніше. Російська посадовиця попередньо пообіцяла оперативно провести там перевірки та поінформувати про результати.

Україна запропонувала залучити до моніторингу місць утримання Міжнародний комітет Червоного Хреста, який наразі не має допуску від РФ, або створити місію з омбудсменів третіх країн. Натомість Київ гарантує аналогічний доступ до російських полонених.

Окремо обговорювалися факти критичного недоїдання та відсутності медичної допомоги, через що українці повертаються додому із втратою десятків кілограмів ваги.

Окрім масштабного обміну, що відбувся 5 червня, російська сторона додатково повернула п'ятьох маломобільних цивільних українців, серед яких 84-річна жінка, котра змогла возз'єднатися з родиною.

Нагадаємо, Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 185 військовослужбовців і одного цивільного. 

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повернулися рядові, сержанти та офіцери.

До слова, важливу роль у проведенні чергового обміну полоненими між Україною та Росією відіграли Сполучені Штати Америки та Об'єднані Арабські Емірати. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що саме міжнародні партнери допомогли реалізувати звільнення українських громадян із російського полону. 

Теги: Україна росія Лубінець

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