Безпілотники атакували окуповану Донеччину: ймовірно, уражено ТЕС

Пожежа в районі окупованого міста Чистякове у Донецькій області

Вночі 7 червня безпілотники атакували окуповану частину Донецької області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що безпілотники уразили Зуївську ТЕС, яка знаходиться у місті Зугрес. Також після ударів виникла пожежа в районі окупованого міста Чистякове. Там атаковано залізничну інфраструктуру.

Крім того, у мережі пишуть, що внаслідок атаки пропало світло у багатьох містах «ДНР», а саме у Макіївці, Харцизьку, Єнакієвому, у Дебальцево та Кіровському.

Зуївська ТЕС – теплова електростанція, розташована за 40 км на схід від Донецька. З 2014 року під контролем самопроголошеної Донецької Народної Республіки.

Як відомо, у ніч на 22 травня окуповані Маріуполь та Донецьк знаходяться під атакою безпілотників.

За попередньою інформацією, у Нікольському уражено підстанцію, через що частина селищ Маріупольського району та окремі райони Маріуполя залишились без світла.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.