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Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 6 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 46 авіаційних ударів, застосувавши 134 керовані авіабомби. Крім того, для вогневого ураження наших позицій та прилеглих населених пунктів загарбники залучили 6064 дрони-камікадзе та здійснили 2445 обстрілів із різних видів озброєння.

Новини війни в Україні

6 червня станом на 22:00 відбулося 183 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 42 окупанти, ще шістнадцять осіб поранено. Наші воїни знешкодили один пункт управління безпілотними літальними апаратами, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено шість автомобілів, п'ять гармат, реактивну систему залпового вогню та пункт управління безпілотними літальними апаратами. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 237 ворожих безпілотників різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Протягом дня відбулося чотири бойових зіткнення, два з яких тривають дотепер. Ворог 56 разів обстріляв позиції наших військ та прикордонні населені пункти.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Окупанти чотири рази штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана та Вовчанська.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Загарбники два рази йшли в атаку, намагаючись потіснити наші підрозділи поблизу Піщаного та Куп’янська.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни успішно відбили вісім спроб ворога просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве. Ще одне бойове зіткнення залишається активним.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони повністю нівелювали сім спроб загарбників прорватися вперед у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну наступальну дію окупаційних військ у районі населеного пункту Часів Яр.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили тринадцять ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог провів 26 атак. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Торецького, Софіївки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного. Дотепер тут триває два бойових зіткнення.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти сім разів намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Товсте, Тернове, Січневе, Новоселівка, Вороне та Вербове. Дотепер там триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 22 атаки окупантів поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного, ще три бої продовжуються.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворожі загони двічі намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Щербаків.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1564-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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