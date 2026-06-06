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Дрони атакували Полтавський район, пошкоджено підприємство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дрони атакували Полтавський район, пошкоджено підприємство
Станом на зараз інформації щодо постраждалих не надходило
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У периметрі вибухової хвилі є пошкодження житлового масиву

Увечері 6 червня було зафіксовано падіння ворожого БпЛА у Полтавському районі. Пошкоджено будівлю одного з підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Станом на зараз інформації щодо постраждалих не надходило.

Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова додала, що в периметрі вибухової хвилі є пошкодження житлового масиву. «Соціальні працівники здійснюють побудинковий обхід. Працівники районних в місті рад проводять всі необхідні первинні консультації. В роботі чотири адреси. Щонайменше пошкоджено вісім вікон та дахи у двоповерховому житловому будинку та приватних домоволодіннях», – наголосила вона.

Ямщикова зауважила, що до проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 28 осіб та дві одиниці спецтехніки від профільних служб та департаментів міста. Комунальники зачищають проїжджу частину від уламків скла.

До слова, 6 червня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього постраждав 10-річний хлопчик та його батько.

Як повідомлялося, Росія застосувала нову схему атак на Запоріжжя: «Шахеди» тепер використовують як носії FPV-дронів, доставляючи їх безпосередньо у міську забудову. «За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження. Вчора він використав «Шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях», – заявив Іван Федоров.

Також 6 червня російська терористична армія завдала ударів по двох катерах морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Є постраждалі, триває евакуація катерами Військово-морських сил ЗСУ.

 

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Теги: війна Полтавщина

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