Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT

Трамп та Путін стверджують, що не розпочинали бойові дії, а лише прагнуть їх закінчити

Аналіз поточної воєнної кампанії США проти Ірану виявляє значну кількість риторичних та стратегічних збігів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Попри те, що дії Дональда Трампа є високотехнологічною повітряною операцією проти теократичного режиму, а війна Володимира Путіна – катастрофічним наземним нападом на демократичну країну, обидві сторони демонструють схожість у спробах легітимізувати свої дії.

Ключовою спільною рисою є уникання терміну «війна»: у Білому домі та Кремлі офіційно використовують поняття «операція» або «спеціальна військова операція», намагаючись дистанціюватися від відповідальності за розв'язання конфлікту. Обидва лідери стверджують, що не розпочинали бойові дії, а лише прагнуть їх закінчити, при цьому закликаючи солдатів противника скласти зброю та взяти владу у свої руки для зміни режиму.

Експерти зауважують, що адміністрація Трампа може повторювати помилки Кремля щодо самовпевненості та очікування швидкого результату. Іронічне порівняння «Тегеран за три дні» з невдалим російським планом захоплення Києва підкреслює ризики нечітко визначених цілей. Росія була змушена значно зменшити свої апетити після провалу першого етапу війни, тоді як у США цілі постійно змінюються: від знищення ядерних об'єктів до вимог беззастережної капітуляції Ірану. Досвід українського опору показує, що навіть значна вогнева перевага не гарантує швидкої політичної перемоги, якщо вона не узгоджена з реальними можливостями та наслідками. Наразі немає ознак того, що іранська армія чи уряд готові здатися, що ставить під сумнів прогнози про коротку війну та створює загрозу тривалої нестабільності, до якої американське суспільство може бути не готовим.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану, оскільки він «не хоче повертатися туди кожні 10 років».

«Ми не хочемо повертатися кожні п’ять чи кожні 10 років і робити це. Ми хочемо обрати президента, який не вестиме свою країну у війну», – сказав Трамп журналістам.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану в межах нинішнього загострення.

Коментуючи ситуацію, американський лідер висловив сумнів у такій співпраці, спираючись на поточне становище Тегерана.