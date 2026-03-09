Головна Світ Політика
search button user button menu button

Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
фото: Getty Images

Трамп та Путін стверджують, що не розпочинали бойові дії, а лише прагнуть їх закінчити

Аналіз поточної воєнної кампанії США проти Ірану виявляє значну кількість риторичних та стратегічних збігів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Попри те, що дії Дональда Трампа є високотехнологічною повітряною операцією проти теократичного режиму, а війна Володимира Путіна – катастрофічним наземним нападом на демократичну країну, обидві сторони демонструють схожість у спробах легітимізувати свої дії.

Ключовою спільною рисою є уникання терміну «війна»: у Білому домі та Кремлі офіційно використовують поняття «операція» або «спеціальна військова операція», намагаючись дистанціюватися від відповідальності за розв'язання конфлікту. Обидва лідери стверджують, що не розпочинали бойові дії, а лише прагнуть їх закінчити, при цьому закликаючи солдатів противника скласти зброю та взяти владу у свої руки для зміни режиму.

Експерти зауважують, що адміністрація Трампа може повторювати помилки Кремля щодо самовпевненості та очікування швидкого результату. Іронічне порівняння «Тегеран за три дні» з невдалим російським планом захоплення Києва підкреслює ризики нечітко визначених цілей. Росія була змушена значно зменшити свої апетити після провалу першого етапу війни, тоді як у США цілі постійно змінюються: від знищення ядерних об'єктів до вимог беззастережної капітуляції Ірану. Досвід українського опору показує, що навіть значна вогнева перевага не гарантує швидкої політичної перемоги, якщо вона не узгоджена з реальними можливостями та наслідками. Наразі немає ознак того, що іранська армія чи уряд готові здатися, що ставить під сумнів прогнози про коротку війну та створює загрозу тривалої нестабільності, до якої американське суспільство може бути не готовим.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану, оскільки він «не хоче повертатися туди кожні 10 років». 

«Ми не хочемо повертатися кожні п’ять чи кожні 10 років і робити це. Ми хочемо обрати президента, який не вестиме свою країну у війну», – сказав Трамп журналістам.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану в межах нинішнього загострення.

Коментуючи ситуацію, американський лідер висловив сумнів у такій співпраці, спираючись на поточне становище Тегерана.

Теги: росія США Іран війна путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригадайте, які нахабні цілі ставив рашизм на початку вторгнення
Україна встояла, а ми не раді? Рефлексії після чотирьох років війни Авторська стаття
23 лютого, 17:35
Служба зовнішньої розвідки Естонії не виключає можливу підготовку РФ до нових військових дій поза межами України
Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується
11 лютого, 09:45
Ринок втратить динаміку розвитку, а споживачі – вибір і доступні ціни
РФ планує притиснути приватні служби доставки заради «Пошти Росії»
21 лютого, 11:26
«Ахмат» оголосив про перехід 21-річного Валоїса 25 січня 2026 року
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
19 лютого, 15:40
Резолюція закликає Раду Євросоюзу та Єврокомісію встановити чіткий графік вступу України
Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту
24 лютого, 13:21
На банері був з напис російською мовою «Перемога буде за нами»
Сеул змусив посольство Росії зняти скандальний банер зі своєї будівлі
24 лютого, 14:59
Трамп та його команда слідкують за ударами по Ірану
Лідер Ірану – мертвий. Трамп підтвердив смерть Хаменеї
28 лютого, 23:47
Актор Брюс Кемпбелл прийняв рішення лікуватися від раку, аби згодом повернутися до роботи
Зірка фільму «Зловісні мерці» Брюс Кемпбелл захворів на рак
3 березня, 20:15
Нині триває 1474-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
Вчора, 08:11

Політика

Іран закликав народ підтримати нове керівництво
Іран закликав народ підтримати нове керівництво
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
Axios: США незадоволені ударами Ізраїлю по паливній інфраструктурі Ірану
Axios: США незадоволені ударами Ізраїлю по паливній інфраструктурі Ірану
Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїлю
Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїлю
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів
Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua