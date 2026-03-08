Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів
Околиці Бейрута частково без світла через загострення між Ізраїлем та «Хезболлою»
фото: Reuters

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що метою удару були п'ять командирів Ліванського корпусу та Палестинського корпусу сил «Кудс»

Ізраїльські військові заявили, що в ніч на 8 березня завдали удару по Бейруту, в результаті якого загинули кілька високопоставлених командирів сил «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що метою удару були п'ять командирів Ліванського корпусу та Палестинського корпусу сил «Кудс». ЦАХАЛ повідомив, що, вони зустрічалися в готелі в столиці Лівану.

За даними ЦАХАЛу, Ліванський корпус сил «Кудс» є ключовим зв'язком між «Хезболлою» та Іраном.

Як повідомлялося раніше, щонайменше четверо людей загинули та десять отримали поранення внаслідок авіаудару Ізраїлю по готелю Ramada, розташованому в самому центрі ліванської столиці.

За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, ракета влучила в одну з готельних квартир. Цей напад став резонансним через його локацію: зазвичай ізраїльська авіація атакує південні передмістя Бейрута, які контролюються «Хезболлою», проте цього разу під ударом опинився центральний район міста.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста. 

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.

Теги: Ізраїль Іран війна військові ракета Ліван

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
13 лютого, 02:15
Соціологи зауважують, що Валерій Залужний наразі вижається єдиним кандидатом, який може завадити чинному президенту переобратися
Якщо завтра вибори. Соціолог оцінив шанси основних кандидатів на президентство
18 лютого, 19:35
На час проходження служби для багатьох захисників, а також їхніх дружин чи чоловіків діє звільнення від сплати відсотків та штрафів за кредитами
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
19 лютого, 07:55
Країни НАТО виявилися занадто залежними від американського фінансування, техніки та командування
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
21 лютого, 20:59
Ізраїль завдав превентивний удар по Ірану та ЦАХАЛ
Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран: що відомо (оновлено)
28 лютого, 08:39
Нині триває 1468-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2026 року
2 березня, 08:15
За менш ніж тиждень через Ормузьку протоку змогли пройти лише близько 40 суден
Біля Ормузької протоки скупчилися близько тисячі суден
5 березня, 22:58
Пезешкіан попросив російського диктатора підтримати «законні права» Тегерана на міжнародній арені
Путін обговорив з президентом Ірану удари по Азербайджану
7 березня, 05:40
Командирка батальйону Яна Зінкевич що підтримує право донаторів знати, як використовуються зібрані кошти
Медбатальон «Госпітальєри» та соратниця Порошенка опинилися в центрі скандалу: що відомо
Вчора, 12:25

Політика

Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїля
Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїля
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів
Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів
Трамп заявив, що родини загиблих військових попросили його про перемогу в Ірані
Трамп заявив, що родини загиблих військових попросили його про перемогу в Ірані
Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
Фіцо посилює тиск на Україну через нафтопровід «Дружба»
Фіцо посилює тиск на Україну через нафтопровід «Дружба»

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua