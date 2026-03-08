Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів

Околиці Бейрута частково без світла через загострення між Ізраїлем та «Хезболлою»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що метою удару були п'ять командирів Ліванського корпусу та Палестинського корпусу сил «Кудс»

Ізраїльські військові заявили, що в ніч на 8 березня завдали удару по Бейруту, в результаті якого загинули кілька високопоставлених командирів сил «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що метою удару були п'ять командирів Ліванського корпусу та Палестинського корпусу сил «Кудс». ЦАХАЛ повідомив, що, вони зустрічалися в готелі в столиці Лівану.

За даними ЦАХАЛу, Ліванський корпус сил «Кудс» є ключовим зв'язком між «Хезболлою» та Іраном.

Як повідомлялося раніше, щонайменше четверо людей загинули та десять отримали поранення внаслідок авіаудару Ізраїлю по готелю Ramada, розташованому в самому центрі ліванської столиці.

За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, ракета влучила в одну з готельних квартир. Цей напад став резонансним через його локацію: зазвичай ізраїльська авіація атакує південні передмістя Бейрута, які контролюються «Хезболлою», проте цього разу під ударом опинився центральний район міста.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста.

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.