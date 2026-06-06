На Буковині через обвал мосту травмувалася група дітей

Діти фотографувалися на дерев’яному підвісному містку, коли той обвалився

Сьогодні, 6 червня, на Буковині у селі Виженка Вижницького району обвалився міст. У результаті інциденту травмувалося шестеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

«За попередньою інформацією, група учнів спортшколи Харківщини, які перебували на відпочинку, фотографуючись на дерев’яному підвісному містку через річку Виженка, раптово впали внаслідок його руйнування. Шестеро дітей віком від восьми до 15 років доставили до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці підкреслили, що наразі загрози життю дітей немає.

За цим фактом слідчі Вижницького районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у квітні в центральній Італії через сильні дощі та підйом рівня води в річках обвалився міст на автомагістралі «Адріатика». Інцидент стався на мосту через річку Тріньйо. Обвал фактично перервав пряме транспортне сполучення з регіоном Абруццо, що створило серйозні логістичні труднощі.

До слова, у 2024 році в Києві стався обвал пішохідного тротуару на мосту по Берестейському проспекту. Тоді залізобетонна балка впала і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом. Обійшлось без постраждалих.