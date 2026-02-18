Втрати ворога станом на 18 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 740 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 18 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 18 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 256 080 (+740) осіб.
- танків – 11 681 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 051 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 363 (+40) од.
- РСЗВ – 1 648 (+0) од.
- засоби ППО – 1 302 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 137 924 (+1 851) од.
- крилаті ракети – 4 314 (+26) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 919 (+194) од.
- спеціальна техніка – 4 072 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1456-й день повномасштабної війни в Україні.
