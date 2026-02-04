Київського Безпековий Форум проведе спеціальну сесію за участю генерала Петреуса та дипломатів

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

6 лютого 2026 року Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію, присвячену найактуальнішим темам війни, миру і безпеки.

Стримування росії, примушення агресора до відступу, досягнення справедливого миру – чи досяжні такі цілі у 2026-му на тлі глобальної напруги і непевності? Чи вдасться зупинити війну? Чи зможемо зберегти євроатлантичну єдність? Що візьме гору – право сили чи надія на справедливий лад?

Ці та інші питання обговорюватимуться під час дискусії за участі провідних міжнародних експертів та дипломатів.

Серед учасників заходу:

генерал Девід Петреус, член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, командувач Центрального командування США у 2008-2010 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках

Гаель Весьєр, Посол Французької Республіки в Україні

Ніл Кромптон, Посол Великої Британії в Україні

Ларс Олаф Совндаль Петерсен, Тимчасовий повірений у справах, Посольство Данії в Україні

Гайко Томс, Посол Німеччини в Україні

Наталка Цмоць, Посол Канади в Україні

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках

Модератор – Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму

Під час заходу свою аналітику також представлять співзасновники DeepStateUA Руслан Микула та Роман Погорілий.

Захід також транслюватиметься наживо:

Початок трансляції – о 15:30.