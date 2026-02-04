Київського Безпековий Форум проведе спеціальну сесію за участю генерала Петреуса та дипломатів
«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму
6 лютого 2026 року Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію, присвячену найактуальнішим темам війни, миру і безпеки.
Стримування росії, примушення агресора до відступу, досягнення справедливого миру – чи досяжні такі цілі у 2026-му на тлі глобальної напруги і непевності? Чи вдасться зупинити війну? Чи зможемо зберегти євроатлантичну єдність? Що візьме гору – право сили чи надія на справедливий лад?
Ці та інші питання обговорюватимуться під час дискусії за участі провідних міжнародних експертів та дипломатів.
Серед учасників заходу:
- генерал Девід Петреус, член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, командувач Центрального командування США у 2008-2010 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках
- Гаель Весьєр, Посол Французької Республіки в Україні
- Ніл Кромптон, Посол Великої Британії в Україні
- Ларс Олаф Совндаль Петерсен, Тимчасовий повірений у справах, Посольство Данії в Україні
- Гайко Томс, Посол Німеччини в Україні
- Наталка Цмоць, Посол Канади в Україні
- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках
- Модератор – Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму
- Під час заходу свою аналітику також представлять співзасновники DeepStateUA Руслан Микула та Роман Погорілий.
Захід також транслюватиметься наживо:
- українською мовою – на сторінках Open Ukraine та Kyiv Security Forum у Facebook, а також на YouTube-каналі Open Ukraine;
- англійською мовою – на YouTube-каналі Kyiv Security Forum.
Початок трансляції – о 15:30.
