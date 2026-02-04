Головна Країна Політика
Київського Безпековий Форум проведе спеціальну сесію за участю генерала Петреуса та дипломатів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Київського Безпековий Форум проведе спеціальну сесію за участю генерала Петреуса та дипломатів

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

6 лютого 2026 року Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію, присвячену найактуальнішим темам війни, миру і безпеки.

Стримування росії, примушення агресора до відступу, досягнення справедливого миру – чи досяжні такі цілі у 2026-му на тлі глобальної напруги і непевності? Чи вдасться зупинити війну? Чи зможемо зберегти євроатлантичну єдність? Що візьме гору – право сили чи надія на справедливий лад?

Ці та інші питання обговорюватимуться під час дискусії за участі провідних міжнародних експертів та дипломатів.

Серед учасників заходу:

  • генерал Девід Петреус, член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, командувач Центрального командування США у 2008-2010 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках
  • Гаель Весьєр, Посол Французької Республіки в Україні
  • Ніл Кромптон, Посол Великої Британії в Україні
  • Ларс Олаф Совндаль Петерсен, Тимчасовий повірений у справах, Посольство Данії в Україні
  • Гайко Томс, Посол Німеччини в Україні
  • Наталка Цмоць, Посол Канади в Україні
  • Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках
  • Модератор – Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму
  • Під час заходу свою аналітику також представлять співзасновники DeepStateUA Руслан Микула та Роман Погорілий.

Захід також транслюватиметься наживо:

Початок трансляції – о 15:30.

«Відкрий Україну»міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.
