Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року

Максим Бурич
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року
Нині триває 1487-й день повномасштабної війни
Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога

За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8107 дронів-камікадзе та здійснив 3777 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 83 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Есмань Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Криничне, Гірке, Копані, Трудове, Новоукраїнка, Зірниця, Воздвижівська, Заливне, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили та 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року фото 1

Минулої доби Сили оборони відбили 7 ворожих штурмів, противник завдав 7 авіаударів із застосуванням 17 авіабомб, здійснив 108 обстрілів, з яких 16 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року фото 2

Противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року фото 3

Ворог двічі атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року фото 4

Противник атакував один раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року фото 6

Ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія та Біляківка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року фото 8

Противник атакував тричі, в районах Тернового, Красногірського та Калинівського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року фото 9

Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1487-й день повномасштабної війни в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року
Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинуло двоє людей, серед поранених – діти
Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинуло двоє людей, серед поранених – діти
Втрати ворога станом на 21 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2026
Вибухи в Росії та Криму, атака на Ізюм: головне за ніч
Вибухи в Росії та Криму, атака на Ізюм: головне за ніч

