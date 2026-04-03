Журналісти склали список загиблих російських військових за чотири роки: цифра вражає

Під час повномасштабного вторгнення в Україну загинуло майже 20 тис. російських солдатів віком до 25 років

Кількість офіційно підтверджених втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення перевищила позначку у 207 тис. осіб. І це лише ті дані, які вдалося верифікувати за відкритими джерелами. Про це йдеться у спільному розслідуванні Російської служби Бі-бі-сі та Медіазони, інформує «Главком».

Дослідники разом із командою волонтерів встановили імена щонайменше 207 552 ліквідованих окупантів.

«Більше половини всіх загиблих (57%) зараз припадає на добровольців, мобілізованих та засуджених, які виїхали на війну з виправних колоній. Ці люди ніяк не були пов'язані з армією на момент початку війни», – йдеться в дослідженні.

Масштаби демографічної катастрофи РФ

Аналіз списків загиблих виявив жахливу для Росії статистику: майже 20 тис. загиблих солдатів – це молоді люди, які не дожили до свого 25-річчя. Дослідники встановили, що наймолодшому встановленому загиблому російському солдату було 18 років та 31 день.

«Кількість загиблих віком від 18 до 25 років – на даний момент це щонайменше 19 583 особи – почало стабільно зростати з березня 2024 року, причому серед інших вікових категорій такої тенденції не спостерігалося», – йдеться в дослідженні.

Також повідомляється, що темпи загибелі росіян значно зросли протягом останнього року, що пов'язано з інтенсивними штурмами («м'ясними атаками») на кількох напрямках фронту.

Хто гине найчастіше

Згідно з даними моніторингу, найбільшу частку серед загиблих наразі становлять добровольці та ув'язнені, яких кидають у найгарячіші точки без належної підготовки. Також фіксується висока смертність серед мобілізованих.

«Попри обіцянку Володимира Путіна про те, що строковики не братимуть участі у війні, призовників активно залучають до охорони прикордонних позицій у Росії та анексованого Криму – не найбезпечніше завдання у розпал повномасштабної війни з сусідом», – зазначають журналісти видань.

При цьому вони зауважують, що реальна кількість загиблих строковиків значно вища. Журналісти припускають, що за відкритими джерелами (некрологи у соцмережах, фото з цвинтарів) вдається відстежити лише близько половини від загальної кількості поховань у РФ.

Хто очолює «антирейтинг» регіонів РФ

Антирейтинг регіонів Росії за кількістю офіційно підтверджених втрат у війні проти України очолила очолила Республіка Башкортостан. У цьому регіоні зафіксовано найбільшу кількість загиблих військовослужбовців.

За даними журналістів та місцевих медіа, влада Башкортостану підтвердила загибель щонайменше 9 564 своїх мешканців. Це найвищий показник серед усіх суб'єктів Російської Федерації.

Реальні цифри значно вищі

Дослідники наголошують, що їхній список – це «верхівка айсберга».

Він не враховує зниклих безвісти (чиї тіла не були евакуйовані).

Він не містить даних про бойовиків з окупованих територій Донеччини та Луганщини, втрати яких РФ офіційно не визнає своїми.

Реальна кількість ліквідованих окупантів, за оцінками аналітиків, може бути вдвічі більшою за верифікований список.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 1 230 окупантів. Так, станом на ранок 3 квітня 2026 року, за даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати РФ перевищили 1,3 млн осіб.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що поточна ситуація на фронті залишається складною, однак є найкращою за останні десять місяців. Такий висновок, за його словами, підтверджують і українська, і британська розвідки. За словами президента, ворог продовжує накопичувати сили на окремих напрямках, зокрема на Покровському та Гуляйпільському. Водночас українським силам вдалося зірвати запланований російський наступ у березні.

До слова, Покровсько-Мирноградська агломерація залишається епіцентром бойових дій на всій 1200-кілометровій лінії фронту. Протягом останніх днів українським захисникам вдалося зупинити просування російських військ одразу на кількох ділянках цього сектора.

