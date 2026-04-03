Журналісти склали список загиблих російських військових за чотири роки: цифра вражає

Лариса Голуб
На російських цвинтарях бракує місць для поховань
Під час повномасштабного вторгнення в Україну загинуло майже 20 тис. російських солдатів віком до 25 років

Кількість офіційно підтверджених втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення перевищила позначку у 207 тис. осіб. І це лише ті дані, які вдалося верифікувати за відкритими джерелами. Про це йдеться у спільному розслідуванні Російської служби Бі-бі-сі та Медіазони, інформує «Главком».

Дослідники разом із командою волонтерів встановили імена щонайменше 207 552 ліквідованих окупантів.

«Більше половини всіх загиблих (57%) зараз припадає на добровольців, мобілізованих та засуджених, які виїхали на війну з виправних колоній. Ці люди ніяк не були пов'язані з армією на момент початку війни», – йдеться в дослідженні.

Масштаби демографічної катастрофи РФ

Аналіз списків загиблих виявив жахливу для Росії статистику: майже 20 тис. загиблих солдатів – це молоді люди, які не дожили до свого 25-річчя. Дослідники встановили, що наймолодшому встановленому загиблому російському солдату було 18 років та 31 день.

«Кількість загиблих віком від 18 до 25 років – на даний момент це щонайменше 19 583 особи – почало стабільно зростати з березня 2024 року, причому серед інших вікових категорій такої тенденції не спостерігалося», – йдеться в дослідженні.

Також повідомляється, що темпи загибелі росіян значно зросли протягом останнього року, що пов'язано з інтенсивними штурмами («м'ясними атаками») на кількох напрямках фронту.

Хто гине найчастіше

Згідно з даними моніторингу, найбільшу частку серед загиблих наразі становлять добровольці та ув'язнені, яких кидають у найгарячіші точки без належної підготовки. Також фіксується висока смертність серед мобілізованих.

«Попри обіцянку Володимира Путіна про те, що строковики не братимуть участі у війні, призовників активно залучають до охорони прикордонних позицій у Росії та анексованого Криму – не найбезпечніше завдання у розпал повномасштабної війни з сусідом», – зазначають журналісти видань.

При цьому вони зауважують, що реальна кількість загиблих строковиків значно вища. Журналісти припускають, що за відкритими джерелами (некрологи у соцмережах, фото з цвинтарів) вдається відстежити лише близько половини від загальної кількості поховань у РФ.

Хто очолює «антирейтинг» регіонів РФ

Антирейтинг регіонів Росії за кількістю офіційно підтверджених втрат у війні проти України очолила очолила Республіка Башкортостан. У цьому регіоні зафіксовано найбільшу кількість загиблих військовослужбовців. 

За даними журналістів та місцевих медіа, влада Башкортостану підтвердила загибель щонайменше 9 564 своїх мешканців. Це найвищий показник серед усіх суб'єктів Російської Федерації.

Реальні цифри значно вищі

Дослідники наголошують, що їхній список – це «верхівка айсберга».

  • Він не враховує зниклих безвісти (чиї тіла не були евакуйовані).
  • Він не містить даних про бойовиків з окупованих територій Донеччини та Луганщини, втрати яких РФ офіційно не визнає своїми.

Реальна кількість ліквідованих окупантів, за оцінками аналітиків, може бути вдвічі більшою за верифікований список.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 1 230 окупантів. Так, станом на ранок 3 квітня 2026 року, за даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати РФ перевищили 1,3 млн осіб.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що поточна ситуація на фронті залишається складною, однак є найкращою за останні десять місяців. Такий висновок, за його словами, підтверджують і українська, і британська розвідки. За словами президента, ворог продовжує накопичувати сили на окремих напрямках, зокрема на Покровському та Гуляйпільському. Водночас українським силам вдалося зірвати запланований російський наступ у березні. 

До слова, Покровсько-Мирноградська агломерація залишається епіцентром бойових дій на всій 1200-кілометровій лінії фронту. Протягом останніх днів українським захисникам вдалося зупинити просування російських військ одразу на кількох ділянках цього сектора.
 

Читайте також

30 членів екіпажу танкера є громадянами РФ, їх евакуювали
РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі
4 березня, 12:19
Окупанти і словом не обмовилися про прицільний удар по житловому будинку в Харкові
Росія зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні
7 березня, 15:58
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
11 березня, 05:39
Підвищення світових цін на нафту через війну на Близькому Сході та фактичне перекриття Ормузької протоки поки що не позначилося на РФ
Нафтогазові доходи РФ в березні впадуть на 52% – Reuters
17 березня, 22:08
Востаннє нафта надходила на острів із Мексики 9 січня, після чого постачання припинилися
Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу
21 березня, 05:47
Ізраїль і США синхронізували позиції щодо угоди з Іраном
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
23 березня, 21:42
У місті тривають відновлювальні роботи
Після ворожої атаки Славутич залишився без світла
25 березня, 10:13
Ідея «потрусити бізнес у важкий для країни час» належить голові «Роснефти» Ігорю Сєчину
Путін запропонував великому бізнесу скинутися на війну – The Bell
26 березня, 21:28
Володимир Міщенко пояснив, як запобігає втечам з підрозділу
Герой України Володимир Міщенко пояснив, як стримує військових від СЗЧ
31 березня, 08:32

Соціум

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
