Лінія фронту станом на 27 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Ситуація на фронті 27 березня
фото: Генштаб ЗСУ

27 березня на фронті відбулося 163 бойових зіткнення

Противник здійснив 44 авіаційні удари – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3835 дронів-камікадзе та здійснив 2658 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

27 березня на фронті відбулося 163 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбивали чотири ворожі штурми. Крім цього, противник здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі п’ять із реактивних систем залпового вогню.

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Зибине, Мала Вовча, та Охрімівка.

На Куп'янському напрямку

Ворог шість разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове, Піщане.

На Лиманському напрямку

Ворог вісім разів атакував позиції наших оборонців в напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

На Слов'янському напрямку

Противник шість разів намагався просунутися неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти 34 рази штурмували позиції наших оборонців в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка. Чотири боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Сили оборони з початку доби відбили 34 штурмові дії ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи у бік населених пунктів Олександроград, Вербове, Калинівське. Авіаударів зазнали Покровське та Левадне.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Цвіткове, Новоселівка, Долинка, Широке, Копані, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку

Активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по Оріхову та Преображенці.

На Придніпровському напрямку

Відбулось одне боєзіткнення з противником в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1493-й день повномасштабної війни в Україні.

