Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 22 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація на фронті 22 березня
фото: Генштаб ЗСУ

22 березня на фронті відбулося 116 бойових зіткнення

Противник завдав 42 авіаційних ударів – скинув 169 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5722 дрони–камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

22 березня на фронті відбулося 116 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. На напрямку зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік Зибиного, Охрімівки.

На Куп'янському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали три штурми окупантів в сторону Шийківки, Діброви та в районі населеного пункту Середнє.

На Слов'янському напрямку

Противник сім разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку

Агресор двічі намагався покращити своє положення, атакуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в сторону Гришиного, Шевченка.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в сторону Єгорівки. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано десять атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та Мирне. Одна штурмова дія продовжуються.

На Оріхівському напрямку

Атаки ворога не спостерігалися.

На Придніпровському напрямку

Штурмові дії ворога не зафіксовані.

Нагадаємо, триває 1488-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна ЗСУ Генштаб фронт окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua