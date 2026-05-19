Втрати ворога станом на 19 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 19 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 19 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила:
- особового складу – близько 1 351 150 (+1 140) осіб
- танків – 11 940 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 584 (+1) од.
- артилерійських систем – 42 340 (+78) од.
- РСЗВ – 1 792 (+0) од.
- засоби ППО – 1 386 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 426 (+11) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+4) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 97 600 (+262) од.
- спеціальна техніка – 4 202 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1546-й день повномасштабної війни в Україні.
