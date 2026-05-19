Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 19 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 940 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 19 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 19 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 351 150 (+1 140) осіб
  • танків – 11 940 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 584 (+1) од.
  • артилерійських систем – 42 340 (+78) од.
  • РСЗВ – 1 792 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 386 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 426 (+11) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+4) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 600 (+262) од.
  • спеціальна техніка – 4 202 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1546-й день повномасштабної війни в Україні.

