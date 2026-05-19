Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Харків безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Харків безпілотниками
БпЛА вдарила по двох районах Харкова
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

В одному із районів внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 19 травня російські терористи вдарили по Харкову безпілотниками. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

За інформацією Терехова, перший «приліт» зафіксовано у Холодногірському районі, другий у Новобаварському.

Терехов зазначив, що у Новобаварському район росіяни атакували обʼєкт цивільної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.

Як відомо, у ніч на 10 травня російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова. Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, «прильот» БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлолвого будинку в Індустріальному районі. 

Нагадаємо, 7 травня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Новобаварському району Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомляє мер Харков Ігор Терехов, очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

За даними міської влади, удар прийшовся на житлову забудову. На місці влучання миттєво спалахнула пожежа. Підрозділи рятувальників прибули на виклик та розпочали ліквідацію вогню в приватному домоволодінні.

Раніше російські окупанти вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок влучання у житловий сектор виникла масштабна пожежа, під ударом опинилися відразу кілька районів міста.

Міський голова повідомив про приліт ворожого дрона типу «Шахед» у Новобаварському районі міста. Безпілотник поцілив безпосередньо у приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань, на місці влучання спалахнула сильна пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули для ліквідації вогню та запобігання його поширенню на сусідні оселі.

Теги: Харків пожежа Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники
15 травня, 03:20
Пожежа виникла неподалік села Косарі
На Черкащині під час руху загорівся електропотяг
12 травня, 15:15
Унаслідок влучання «Шахеда» утворилася пожежа
Нічна атака на Харків: «Шахед» зруйнував приватний будинок, у місті спалахнули пожежі
6 травня, 07:02
О 00:05 у Дніпрі пролунав вибухи, існувала загроза БпЛА
Режим тиші порушено: над Україною літають шахеди
6 травня, 02:07
Вибух на фабриці феєрверків у китайській провінції Хунань забрав життя 21 людини
У Китаї вибухнула фабрика феєрверків, загинула 21 людина
5 травня, 06:37
Попри зусилля вогнеборців, стихія завдала величезних збитків
На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)
4 травня, 11:06
У Холодногірському та Новобаварському районах на території двох АЗС внаслідок атаки виникли пожежі
Росіяни масово атакували АЗС у Харкові
2 травня, 16:16
Атака на Харків, вибухи в Криму, бенкет у Білому домі: головне за ніч
Атака на Харків, вибухи в Криму, бенкет у Білому домі: головне за ніч
29 квiтня, 05:55
Грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав
Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника
23 квiтня, 17:19

Події в Україні

Росія атакувала Харків безпілотниками
Росія атакувала Харків безпілотниками
Росія вдарила балістичними ракетами по об’єктах «Нафтогазу» на Дніпропетровщині
Росія вдарила балістичними ракетами по об’єктах «Нафтогазу» на Дніпропетровщині
Лінія фронту станом на 18 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 травня 2026. Зведення Генштабу
Єрмак вийшов з СІЗО, Білорусь розпочала військові навчання. Головне за 18 травня 2026
Єрмак вийшов з СІЗО, Білорусь розпочала військові навчання. Головне за 18 травня 2026
Що відбулося з «бронежилетами Міндіча»? Журналісти викрили нардепа Железняка на неправдивій інформації
Що відбулося з «бронежилетами Міндіча»? Журналісти викрили нардепа Железняка на неправдивій інформації
На Рівненщині втопився дворічний хлопчик у канаві, розпочато розслідування
На Рівненщині втопився дворічний хлопчик у канаві, розпочато розслідування

Новини

Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Вчора, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Вчора, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Вчора, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua