Росія атакувала Харків безпілотниками

БпЛА вдарила по двох районах Харкова

В одному із районів внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 19 травня російські терористи вдарили по Харкову безпілотниками. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

За інформацією Терехова, перший «приліт» зафіксовано у Холодногірському районі, другий у Новобаварському.

Терехов зазначив, що у Новобаварському район росіяни атакували обʼєкт цивільної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.

Як відомо, у ніч на 10 травня російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова. Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, «прильот» БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлолвого будинку в Індустріальному районі.

Нагадаємо, 7 травня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Новобаварському району Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомляє мер Харков Ігор Терехов, очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

За даними міської влади, удар прийшовся на житлову забудову. На місці влучання миттєво спалахнула пожежа. Підрозділи рятувальників прибули на виклик та розпочали ліквідацію вогню в приватному домоволодінні.

Раніше російські окупанти вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок влучання у житловий сектор виникла масштабна пожежа, під ударом опинилися відразу кілька районів міста.

Міський голова повідомив про приліт ворожого дрона типу «Шахед» у Новобаварському районі міста. Безпілотник поцілив безпосередньо у приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань, на місці влучання спалахнула сильна пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули для ліквідації вогню та запобігання його поширенню на сусідні оселі.