Ворог обстріляв Харків та передмістя: є загибла та постраждалі

За словами мера Харкова, унаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків

Російські війська вчергове атакували Харків та передмістя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА загинула жінка 69-річна жінка, ще троє людей постраждали, з них одна дитина. Пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС фото: ДСНС

У Новобаварському районі міста Харкова зруйнований житловий будинок, виникла пожежа на площі 150 кв. м. Попередньо, постраждали троє людей. Тривають роботи з гасіння пожежі на розбору завалів. На місці удару працюють підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що унаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району, є троє постраждалих. Через атаку пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.

Пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Рятувальники… pic.twitter.com/VAbjcIdYsM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 19, 2026

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські терористи вдарили по Харкову безпілотниками. Перший удар було зафіксовано у Холодногірському районі, другий у Новобаварському.

До слова, уночі 19 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Більшість повітряних цілей були знищені силами ППО.