Втрати ворога станом на 20 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 20 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 20 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 319 270 (+1 050) осіб
- танків – 11 884 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 422 (+2) од.
- артилерійських систем – 40 396 (+72) од.
- РСЗВ – 1 748 (+0) од.
- засоби ППО – 1 350 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 571 (+174) од.
- спеціальна техніка – 4 132 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1517-й день повномасштабної війни в Україні.
