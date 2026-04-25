Втрати ворога станом на 25 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 25 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 892 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 25 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 25 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 25 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 324 690 (+1 230) осіб;
  • танків – 11 892 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 24 458 (+13) од;
  • артилерійських систем – 40 635 (+29) од;
  • РСЗВ – 1 753 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 353 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 350 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257) од;
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 422 (+166) од;
  • спеціальна техніка – 4 136 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1522-й день повномасштабної війни в Україні.

