Втрати ворога станом на 25 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 25 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 25 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 25 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 324 690 (+1 230) осіб;
- танків – 11 892 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 24 458 (+13) од;
- артилерійських систем – 40 635 (+29) од;
- РСЗВ – 1 753 (+0) од;
- засоби ППО – 1 353 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257) од;
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 422 (+166) од;
- спеціальна техніка – 4 136 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1522-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0