Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора

За минулу добу зафіксовано 236 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 6849 дронів–камікадзе та здійснив 2634 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 64 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Іскрисківщина; в Дніпропетровській області – Покровське; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Чарівне, Любицьке, Цвіткове, Гірке, Долинка, Верхня Терса, Святопетрівка, Копані та Рівне. Також ворог завдав авіаудару по Дніпровському на Херсонщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 119 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 - із застосуванням РСЗВ. Здійснив сім штурмових дій.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Зибиного, Ізбицького, Вовчанська, Лиману.

На Куп’янському напрямку

Ворог 10 разів атакував у районі Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Радьківки, Глушківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки, Дробишеве, Діброва та Лиман.

На Краматорському напрямку

Окупанти дев’ять разів атакували в бік Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка, Торецьке та Степанівка.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував чотири рази у районах населених пунктів Олександроград та у бік Калинівського, Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів у районах Добропілля, Цвіткове, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Зелене, Святопетрівка.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед, в бік в Приморського та в районі Степового.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив п’ять штурмових дії в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий, о. Круглик.

Нагадаємо, триває 1522-й день повномасштабної війни в Україні.