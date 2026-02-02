Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 2 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 2 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11 627 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 2 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 2 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб.
  • танків – 11 627 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.
  • артилерійських систем – 36 802 (+25) од.
  • РСЗВ – 1 633 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 291 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.
  • спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 2 лютого 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 2 лютого 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1440-й день повномасштабної війни в Україні.

