Втрати ворога станом на 2 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 2 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 2 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб.
- танків – 11 627 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.
- артилерійських систем – 36 802 (+25) од.
- РСЗВ – 1 633 (+1) од.
- засоби ППО – 1 291 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.
- спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1440-й день повномасштабної війни в Україні.
