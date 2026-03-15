Військовий, котрого рідні вважали загиблим та навіть поховали, після полону повернувся в рідне село

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Військовий, котрого рідні вважали загиблим та навіть поховали, після полону повернувся в рідне село
Назар Далецький з мамою
фото: suspilne.media

Назара Далецького зустрічали рідні та односельці

На Львівщину у село Великий Дорошів Куликівської громади повернувся військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Назар Далецький. Захисник перебував у російському полоні, водночас на батьківщині його певний час вважали загиблим. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Суспільне».

Назара Далецького зустрічали рідні та односельці. Галина Макогін каже, велика радість, що Назар – живий.

Військовий, котрого рідні вважали загиблим та навіть поховали, після полону повернувся в рідне село фото 1

«Дуже тяжко було, мамі не знали як сказати тому що вона тільки пережила поховання і тільки можна сказати чуть-чуть змирилася з втратою. Тоді боялася, щоб то була неправда, щоб ще раз не травмувати її. Велика радість, що Назар живий. Дочекалися», – розповідає Галина.

Односельчанка Христина Пашкевич прийшла зустріти Назарія з прапором в руках.

Військовий, котрого рідні вважали загиблим та навіть поховали, після полону повернувся в рідне село фото 2

«Нам староста села повідомила, що сьогодні має приїхати Назар. Ми дуже-дуже щасливі насправді за нього, за його сім’ю. Побільше би таких новин в кожну родину, яка чекає свого сина, свого батька», – каже жінка.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 5 лютого до України повернувся житель села Великий Дорошів Назар Далецький. Його вважали загиблим ще з вересня 2022 року. 

Крім того, похорон військового Богдана Вовка відбувся 23 травня 2025 року у селі Гуменець на Львівщині. Однак уже за кілька днів родичі побачили відео, на якому захисник перебуває у російському полоні, а згодом отримали й офіційне підтвердження.

Також Ольга Пірог із Буковини – дружина військового, який зник на фронті у 2023 року. Жінка з’ясувала місцезнаходження свого чоловіка лише через півтора року, коли впізнала його на відео з російського полону. 

