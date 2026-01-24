Головна Світ Соціум
Росія витратила на поховання та меморіали окупантам рекордні 128 млн рублів у 2025 році

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото з відкритих джерел

Оприлюднені 128 млн – це лише «верхівка айсберга»

Видатки російського бюджету на ритуальні послуги для військовослужбовців, загиблих у війні проти України, сягнули історичного максимуму. За підсумками 2025 року через систему державних закупівель на меморіали та організацію поховань було спрямовано понад 128 млн рублів, що у рази перевищує показники попередніх років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Аналіз державних контрактів свідчить про стрімке зростання смертності в лавах окупаційної армії, оскільки витрати на кладовища та пам'ятники збільшуються пропорційно втратам. Якщо на початку повномасштабного вторгнення подібні закупівлі майже не фіксувалися, то у 2025 році вони продемонстрували аномальне зростання.

  • 2023 рік: на меморіали виділили лише 880 тис. рублів, на поховання – 5,2 млн.
  • 2024 рік: витрати зросли до 24,5 млн на меморіали та 11,8 млн на поховання.
  • 2025 рік: сукупні видатки перевищили 128 млн рублів (111 млн на пам'ятники та 17,8 млн на організацію процесій).

Згідно з тендерною документацією, середня вартість похорону одного окупанта становить близько 60 тис. рублів. Окремими статтями бюджету фінансується виготовлення та встановлення надгробних плит, а також благоустрій спеціальних секторів на кладовищах. В окупованому Севастополі навіть замовляли інженерно-геологічні роботи для планування нових ділянок під поховання загиблих та їхніх родин.

Найбільшу активність у закупівлі ритуальних послуг для військових у 2025 році проявили Новосибірська область, Республіка Комі та Чукотський автономний округ.

РосЗМІ зазначають, що оприлюднені 128 млн – це лише «верхівка айсберга». Через систему «Госзакупки» проходить лише частина коштів. Основний масив виплат здійснюється безпосередньо через Міністерство оборони РФ у формі компенсацій родинам, а також через різноманітні ветеранські фонди, що дозволяє приховувати реальні масштаби втрат від широкого загалу.

Нагадаємо, у грудні 2025 року більшість російських нафтопродуктів транспортували танкери країн G7+, тоді як частка «тіньового флоту» в експорті була значно меншою. 

До слова, у ніч на 20 січня 2026 року російські окупаційні війська здійснили один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні, випустивши загалом 372 засоби нападу. Аналіз вартості використаного озброєння демонструє шокуючий контраст між витратами на війну та реальним рівнем життя в самій Росії.

Теги: росія втрати

