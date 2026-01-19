Головна Країна Суспільство
Боронив Україну на луганському напрямку. Згадаймо Артема Бабінського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Боронив Україну на луганському напрямку. Згадаймо Артема Бабінського
Артем Бабінський був учасником Антитерористичної операції та Операції Обʼєднаних сил
колаж: glavcom.ua

У 2024 році Артем Бабінський став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Бабінського.

Захисник України Артем Бабінський на позивний Япончик загинув на фронті 5 грудня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.  

Артем Бабінський народився 5 квітня 1995 року у селі Нетребівка Вінницької області. Навчався у Нетребівській гімназії-філії Томашпільського ліцею Томашпільської селищної ради Вінницької області. Згодом у приватному вищому навчальному закладі «Вінницький фінансово-економічний університет» за спеціальністю «Правознавство» та в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Історія та археологія».

Проходив строкову військову службу, після чого продовжив службу в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Зі слів рідних, Артем любив читання, займався спортом, захоплювався футболом і музикою. Був цілеспрямованим і мужнім, добрим та щедрим, привітним, виконавчим й охайним, справедливим і чесним, люблячим батьком та чоловіком.

У 2024 році Артем Бабінський став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2024 році Артем Бабінський став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

Був учасником Антитерористичної операції та Операції Обʼєднаних сил у складі 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця Сухопутних військ Збройних Сил України.

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на луганському напрямку у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений відзнаками Міністерства оборони України, серед яких – медаль «За поранення» та нагрудний знак «Знак пошани», медаллю «Кров за Україну», Хрестом розвідника 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця, відзнакою начальника управління розвідки Оперативного командування «Південь», відзнакою начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного «За взірцевість у військовій службі», медаллю «Захист рідної землі» та нагрудним знаком «Учасник АТО».

Поховали захисника 19 січня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У Артема Бабінського залишилися донька, дружина, батьки та сестра. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

