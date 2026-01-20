Канада вперше за століття змоделювала війну зі США

Оборонні планувальники дійшли висновку, що Оттава не здатна вести традиційну війну проти американської армії

Канадські оборонні планувальники вперше за сто років провели теоретичне моделювання масштабного військового конфлікту зі Сполученими Штатами, яке показало швидку поразку Канади в класичній війні та необхідність переходу до партизанських методів опору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канадське видання The Globe and Mail.

За даними видання, йдеться не про реальний оперативний план, а про аналітичну модель, покликану оцінити потенціал Канади в гіпотетичному протистоянні з США. Моделювання показало, що у випадку повномасштабного вторгнення американські війська здатні захопити ключові стратегічні об’єкти Канади на суші та морі протягом від двох до семи днів.

Експерти дійшли висновку, що Канада не має достатньої чисельності регулярних військ, сучасних систем ППО, далекобійної артилерії та авіації, щоб вести симетричну війну проти армії США. У зв’язку з цим теоретична відповідь Канади передбачає перехід до нетрадиційних форм війни.

Модель пропонує застосування малих мобільних груп, іррегулярних формувань та озброєних цивільних добровольців. Основними методами опору визначені:

• засідки та раптові напади;

• диверсії на транспортній та енергетичній інфраструктурі;

• удари по логістиці;

• масоване використання безпілотників для розвідки та атак.



Планувальники виходять із того, що саме розосереджені дії малих підрозділів можуть ускладнити просування противника та завдати йому втрат, навіть без переваги у важкому озброєнні.

Водночас джерела видання підкреслюють, що модель носить виключно теоретичний характер і не означає підготовки Канади до війни зі США.

Паралельно Трамп раніше неодноразово публічно називав Канаду потенційним «51-м штатом» США, що викликало різку реакцію в Оттаві.