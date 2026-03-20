Втрати ворога станом на 20 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 20 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 789 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 610 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п`ятниці, 20 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 20 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 20 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 285 700 (+1 610) осіб.
  • танків – 11 789 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 254 (+21) од.
  • артилерійських систем – 38 569 (+31) од.
  • РСЗВ – 1 691 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 187 204 (+1 480) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 374 (+245) од.
  • спеціальна техніка – 4 096 (+4) од.
Втрати ворога у війні станом на 20 березня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 20 березня 2026 року
Нагадаємо, триває 1486-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 20 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ вдарила по Запорізькому району: є загибла, серед поранених – дитина
РФ вдарила по Запорізькому району: є загибла, серед поранених – дитина
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2026
Атака на Харків, вибухи на Одещині: головне за ніч
Атака на Харків, вибухи на Одещині: головне за ніч
Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено навчальний заклад
Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено навчальний заклад

