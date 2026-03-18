Європейські лідери мають брати приклад з Кирила Буданова – західні аналітики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Європейські лідери мають брати приклад з Кирила Буданова – західні аналітики
Україна на прикладі Буданова уже зараз демонструє адаптивність рішень у кризових умовах, зазначає експертка
фото: president.gov.ua

На платформі Substack з’явився авторський матеріал проєкту Waronomics, присвячений кризі лідерства у сучасній Європі

Сучасні західні політичні еліти часто залишаються заручниками світу, якого вже не існує. Водночас Україна демонструє новий тип лідерства – гнучкий, адаптивний і орієнтований на результат у кризових умовах.

Про це йдеться у матеріалі The Comfortable Class: Why Our Leaders Can’t Think Strategically and Why It Matters, опублікованому на платформі Waronomics.

Як зазначено в статті, показовим прикладом є Кирило Буданов – він народився у 1986 році та сформувався вже в незалежній Україні, без радянського мислення, яке досі впливає на частину політичних еліт у світі.

«Жодного радянського багажу, жодної м’язової пам’яті авторитарних систем – лише чітке розуміння того, за що ти борешся», – підкреслюється у статті.

Аналітики наголошують: саме такі лідери здатні швидко адаптуватися до нових викликів, приймати нестандартні рішення та ефективно діяти в умовах війни.

На тлі глобальних змін Україна фактично випереджає частину західних країн у трансформації управлінських підходів, демонструючи, що оновлення мислення та поколінь є ключовим фактором стійкості держави.

