З'явилися супутникові знімки пошкодженого Чонгарського мосту

Поруч із пошкодженим шляхопроводом зафіксували понтонну переправу окупантів

Супутникові знімки зафіксували наслідки удару по Чонгарському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою частиною України. Поруч із пошкодженим шляхопроводом російські військові розгорнули понтонну переправу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Схеми».

На супутникових знімках Planet Labs видно темні сліди ураження в центральній частині мосту після атаки безпілотників у ніч на 7 червня.

🛰Супутникові знімки зафіксували наслідки удару по Чонгарському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою частиною України. pic.twitter.com/Y0B0E9Berk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2026

Також на фото зафіксовано понтонну переправу, яку росіяни розгорнули поблизу мосту після пошкодження об'єкта.

В окупаційній адміністрації Херсонської області 7 червня підтвердили, що через атаку українських дронів рух мостом довелося перекрити. Чонгарський міст є одним із ключових маршрутів постачання для російського угруповання військ на півдні України.

У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що удар по мосту завдали спільно з пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

За даними військових, для атаки використовували засоби компанії Fire Point та безпілотники «Бегемот».

Водночас аналіз архівних супутникових знімків свідчить, що російські військові могли готуватися до можливих ударів по мосту заздалегідь. Як зазначають журналісти, понтонна переправа вперше з'явилася біля Чонгарського мосту ще в червні 2023 року. Пізніше її можна було побачити вже прихованою під мостом.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Чонгарський міст повністю знищений, а російська влада намагається замовчувати ситуацію навколо стратегічно важливого логістичного об'єкта.