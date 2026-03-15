Проходив службу у прикордонних військах. Згадаймо Євгенія Костренка

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На початку повномасштабного вторгнення Євгеній Костренко добровільно звернувся до ТЦК
колаж: glavcom.ua

Старший лейтенант Євгеній Костренко помер у свій день народження

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгенія Костренка.

43-річний старший лейтенант Євгеній Костренко помер 8 березня 2026 року в Рівному. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Євгеній Костренко народився 8 березня 1983 року в Рівному. Навчався у школі №9, згодом здобув вищу освіту за спеціальністю «Гірнича справа» у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Працював на посаді інженера-технолога на підприємстві «Рівнеторф», згодом – у відділі енергозбереження Рівненської обласної державної адміністрації. Подальша трудова діяльність була пов’язана з підприємствами торф’яної галузі регіону.

На початку повномасштабного вторгнення Євгеній Костренко добровільно звернувся до ТЦК, однак чоловіка мобілізували через пів року. Проходив службу у прикордонних військах на посаді начальника відділення зв’язку.

«Для нього служба завжди була в пріоритеті, він відповідально і старанно виконував всі поставлені завдання та піклувався про життя та здоров’я особового складу. Для побратимів він був справжнім другом, порадником і душею компанії. Мотивував Євгенія захист рідного дому, країни та родини. Головним для нього було забезпечити мирне небо в житті донечки, яку він безмежно любив», – розповіла дружина захисника.

фото: Рівненська міська рада

Прощання з Євгенієм Костренком відбулося 12 березня 2026 року у Свято-Покровському соборі Рівного. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

фото: Рівненська міська рада
фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина, донька, батьки та брат, який продовжує службу в ЗСУ.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

