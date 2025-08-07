Трамп може потрапити у пастку Путіна – СNN

Експерти не впевнені, що Трамп досягне успіху на зустрічі з Путіним

Експерти вважають, що Путін може вести «стару гру» щодо Трампа

Президент США Дональд Трамп може досягти успіху щодо припинення війни в України або потрапити у пастку російського диктатора Володимира Путіна після зустрічі із ним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СNN.

Видання нагадало, що найближчим часом може відбутися зустріч Трампа з Путіним, де сторони обговорять врегулювання війни. Експерти не впевнені, що російський диктатор зацікавлений у припиненні вогню. Є припущення, що Трамп вкотре потрапить у пастку Путіна.

«Думаю, ми у Вашингтоні часом недооцінюємо, наскільки Кремль зацікавлений у цій війні. Легітимність і доля путінського режиму залежить не тільки від завершення цієї війни на російських умовах, а й від продовження її найближчим майбутнім, адже вся економіка тримається на цій війні», – пояснив експерт з Росії та директор Альянсу за забезпечення демократії при Німецькому фонді Маршалла Девід Сальво.

Він додав, що не бачить нічого, що могло б зрушити ситуацію з мертвої точки. Експерти нагадали, що є багато причин не довіряти російському диктатору. Наголошується, що Путін може все ще грати у «стару гру».

Журналісти нагадали, що у перші сім місяців другого терміну Трампа він був принижений тим, що керівник Кремля ігнорував його миротворчі зусилля та висміював його заяви. Експерти вважають, що Путін, можливо, знову намагається обдурити американського лідера після зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. «Я поки не можу відповісти на це питання. Я відповім вам за кілька тижнів, можливо, навіть раніше», – говорив журналістам Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч Віткоффа з Путіним була «дуже продуктивною». За словами американського лідера, під час переговорів «було досягнуто значного прогресу».

Пізніше помічника Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора та американського лідера найближчими днями. Про місце її проведення оголосять пізніше.