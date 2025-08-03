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Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Олександра Другая

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Олександра Другая
Олександру Другаю назавжди залишилося 46 років
колаж: glavcom.ua

Майстер-сержант Олександр Другай нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Другая.

Захисник загинув 1 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Внаслідок нанесеного ворогом авіаційного удару майстер-сержант Олександр Другай отримав поранення несумісні з життям. Про це повідомляє «Главком» із посилнням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Олександру Другаю назавжди залишилося 46 років
Олександру Другаю назавжди залишилося 46 років
фото: Східне регіональне управління Держприкордонслужби України/Facebook

Олександр Другай народився 2 вересня 1976 року у станиці Гривенська, що у Краснодарському краю, РФ. У 1994 році закінчив середнє професійно-технічне училище № 5 в м. Білопілля, працював помічником машиніста тепловоза у Сумському машинобудівному науково-виробничому об'єднані. Товариші й колеги по заводу говорять про нього як про надійну, відповідальну, дуже позитивну й чуйну людину.

Олександр користувався великою повагою, довірою і авторитетом у прикордонному колективі
Олександр користувався великою повагою, довірою і авторитетом у прикордонному колективі
фото: Східне регіональне управління Держприкордонслужби України/Facebook

«Коли ворог прийшов на поріг нашого дому, як справжній патріот Олександр Другай став на захист нашої Батьківщини. Заради її щасливого майбутнього він пожертвував найціннішим, що є у людини – власним життям…» – згадують його побратими, – Олександр користувався великою повагою, довірою і авторитетом у прикордонному колективі. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях та серцях тих, кому пощастило служити пліч-о-пліч з Олександром Миколайовичем».

Олександр користувався великою повагою, довірою і авторитетом у прикордонному колективі
Олександр користувався великою повагою, довірою і авторитетом у прикордонному колективі
фото: Східне регіональне управління Держприкордонслужби України/Facebook

Олександру Другаю назавжди залишилося 46 років.

Наказом Голови Державної прикордонної служби України штаб-сержанту Олександру Другаю присвоєно чергове військове звання майстер-сержант (посмертно).

Майстер-сержант Олександр Другай нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
Майстер-сержант Олександр Другай нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
фото: Східне регіональне управління Держприкордонслужби України/Facebook

Указом Президента України від 29.01.2024 № 35/2024 за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові майстер-сержанта Олександра Другая нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

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