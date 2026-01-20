Втрати ворога станом на 20 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 20 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 20 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 20 січня втратила:
- особового складу – близько 1 228 570 (+1 130) осіб.
- танків – 11 579 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 928 (+6) од.
- артилерійських систем – 36 393 (+60) од.
- РСЗВ – 1 618 (+1) од.
- засоби ППО – 1 279 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 111 140 (+925) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 067 (+191) од.
- спеціальна техніка – 4 048 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1427-й день повномасштабної війни в Україні.
