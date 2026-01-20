Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 20 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 20 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11 579 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 20 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 20 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 20 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 228 570 (+1 130) осіб.
  • танків – 11 579 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 928 (+6) од.
  • артилерійських систем – 36 393 (+60) од.
  • РСЗВ – 1 618 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 279 (+1) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 111 140 (+925) од.
  • крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 067 (+191) од.
  • спеціальна техніка – 4 048 (+3) од.
Втрати ворога у війні станом на 20 січня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 20 січня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1427-й день повномасштабної війни в Україні.

