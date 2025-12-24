Головна Країна Політика
search button user button menu button

Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин
Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією
фото: вікіпедія

Президент України: «Пропозиція Америки – 33% на 33% на 33%»

У 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Це – пропозиція Америки. І це перший пункт, щодо якого ми поки що фактично не знайшли компроміс», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією. «Вони її окупували і вони переконані, що ми не можемо (крім міжнародного права і якихось механізмів МАГАТЕ) щось зробити, аби заборонити їм відновити роботу ЗАЕС», – сказав він.

«Вони (росіяни, – «Главком») будуть прив'язувати роботу цієї станції до гуманітарного аспекту, до того, що «є люди на тимчасово окупованих територіях, а у людей немає води, немає електрики». Вони говоритимуть: давайте відновимо (Каховську) дамбу, давайте запустимо електрику. І тому партнери кажуть, що хочуть спільний механізм управління цим об’єктом, бо «русскі» все одно вважають, що будуть цей обʼєкт експлуатувати. Американська сторона нам говорить, що це може бути спільний між Україною, США і «русскімі» – тобто три сторони отримуватимуть дивіденди від цього підприємства», – пояснив Зеленський.

Станом на сьогодні, за словами президента, ситуація виглядає так, що США пропонують модель розподілу участі за принципом «33% на 33% на 33%». При цьому американська сторона розглядається як головний менеджер спільного підприємства.

«Зрозуміло, що для України це звучить дуже невдало і не зовсім реалістично. Як можна мати спільну комерцію з «русскімі» після усього? Важливо, що вода потрібна також для того, щоб атомна станція працювала. Про станцію було, приблизно, годин 15 розмов (на переговорах). Це все дуже складні речі», – підсумував глава України.

Раніше Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти. Як повідомив Зеленський, наразі питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах; іншою позицією є території Донеччини.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори війна перемир'я Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещодавні удари по тіньовому флоту максимально вибили росіян з колії
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
16 грудня, 16:56
Армія, зброя та пам’ять: гарант безпеки України у майбутньому
Гарант безпеки України – своя армія і пам'ять про війну
2 грудня, 17:05
Російський диктатор Путін
Путін має час до березня
17 грудня, 09:38
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон
Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться
13 грудня, 00:28
Російські дрони залетіли в Румунію
Російські дрони залетіли в Румунію
25 листопада, 09:35
Дрон впав на дах будинку в Молдові
Шість дронів РФ порушили повітряний простір Молдови, один із них упав на будинок
25 листопада, 10:42
У Флориді відбулись мирні перемовини між Україною та США
США можуть заблокувати Україні шлях до НАТО? Версія CNN
1 грудня, 09:57
Генерал Шталь пропонує радикальні зміни для підвищення обороноздатності
Генерал Бундесверу вимагає 48-годинний робочий тиждень для обороного сектора
12 грудня, 20:57
Анна Зубко – бельгійка з українським корінням; вступила до морської піхоти України
Бельгійка, народжена з однією ногою, розповіла про службу в морській піхоті ЗСУ
21 грудня, 09:45

Політика

Після війни США пропонують Україні угоду про вільну торгівлю. Зеленський розкрив деталі
Після війни США пропонують Україні угоду про вільну торгівлю. Зеленський розкрив деталі
Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин
Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
План процвітання до 2040 року. Зеленський розказав, що пропонують американці Україні за закінчення війни
План процвітання до 2040 року. Зеленський розказав, що пропонують американці Україні за закінчення війни
Мирний план: слово за Путіним? Зеленський анонсував важливі новини сьогодні
Мирний план: слово за Путіним? Зеленський анонсував важливі новини сьогодні
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців у наступному році
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців у наступному році

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua