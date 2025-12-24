Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин

Президент України: «Пропозиція Америки – 33% на 33% на 33%»

У 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Це – пропозиція Америки. І це перший пункт, щодо якого ми поки що фактично не знайшли компроміс», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією. «Вони її окупували і вони переконані, що ми не можемо (крім міжнародного права і якихось механізмів МАГАТЕ) щось зробити, аби заборонити їм відновити роботу ЗАЕС», – сказав він.

«Вони (росіяни, – «Главком») будуть прив'язувати роботу цієї станції до гуманітарного аспекту, до того, що «є люди на тимчасово окупованих територіях, а у людей немає води, немає електрики». Вони говоритимуть: давайте відновимо (Каховську) дамбу, давайте запустимо електрику. І тому партнери кажуть, що хочуть спільний механізм управління цим об’єктом, бо «русскі» все одно вважають, що будуть цей обʼєкт експлуатувати. Американська сторона нам говорить, що це може бути спільний між Україною, США і «русскімі» – тобто три сторони отримуватимуть дивіденди від цього підприємства», – пояснив Зеленський.

Станом на сьогодні, за словами президента, ситуація виглядає так, що США пропонують модель розподілу участі за принципом «33% на 33% на 33%». При цьому американська сторона розглядається як головний менеджер спільного підприємства.

«Зрозуміло, що для України це звучить дуже невдало і не зовсім реалістично. Як можна мати спільну комерцію з «русскімі» після усього? Важливо, що вода потрібна також для того, щоб атомна станція працювала. Про станцію було, приблизно, годин 15 розмов (на переговорах). Це все дуже складні речі», – підсумував глава України.

Раніше Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти. Як повідомив Зеленський, наразі питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах; іншою позицією є території Донеччини.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.