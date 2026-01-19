Головна Країна Події в Україні
Окупанти пошкодили газогін на Дніпропетровщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти пошкодили газогін на Дніпропетровщині
фото: ДСНС Харківщини (ілюстративне)

Загиблих і постраждалих немає

Уночі 19 січня під ворожою атакою був Синельниківський район Дніпропетровської області. Агресор спрямував БпЛА на Миколаївську, Васильківську, Іларіонівську, Раївську громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Унаслідок атаки пошкоджені інфраструктура, транспортні засоби, газогін. Зайнялася будівля, що не експлуатувалася.

«Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії. Поцілила по Покровській громаді. Загиблих і постраждалих немає», – додав Ганжа.

Нагадаємо, у ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Дніпропетровщину. Вибухи пролунали у передмісті Дніпра.

До слова, уночі РФ вдарила по Одесі. Унаслідок ворожої атаки, в місті пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Також російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Цього разу під ударом опинився об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Внаслідок ворожих дій частина мешканців регіону залишилася без електропостачання.

