Втрати ворога станом на 22 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 22 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 197 860 (+1 120) осіб.
- танків – 11 438 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 772 (+2) од.
- артилерійських систем – 35 308 (+10) од.
- РСЗВ – 1 575 (+0) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 853 (+64) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1398-й день повномасштабної війни в Україні.
