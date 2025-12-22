Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 22 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 438 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 22 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 197 860 (+1 120) осіб.
  • танків – 11 438 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 772 (+2) од.
  • артилерійських систем – 35 308 (+10) од.
  • РСЗВ – 1 575 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 853 (+64) од.
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1398-й день повномасштабної війни в Україні.

