Вибухи у Білгороді та на Луганщині, заяви Трампа: головне за ніч
Дайджест новин у ніч на 15 березня 2026 року
Трамп зробив низку заяв, у Білгороді повідомляли про пошкодження енергетичної інфраструктури після ракетної атаки, на Луганщині детонував склад боєприпасів, а Формула-1 скасувала два етапи чемпіонату через війну на Близькому Сході.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 березня:
Трамп відкинув допомогу України і різко висловився про Зеленського
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги України у перехопленні іранських дронів. Він сказав: «Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський».
Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти. За словами Трампа, послаблення обмежень тимчасове і «вони будуть повернуті, щойно криза закінчиться».
У Білгороді пошкоджено енергетичну інфраструктуру після ракетної атаки
У ніч на 15 березня ракети атакували Білгород і область. Повідомляється про пошкодження об’єктів енергетики, через що у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом. На одному з об’єктів у місті також сталася пожежа.
На Луганщині після удару детонував склад боєприпасів
У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області після удару почалася пожежа та серія вибухів на складі боєприпасів. За даними OSINT-спостерігачів, там могли зберігатися ракети для російських систем ППО.
У Черкасах чоловік підірвав гранату біля під’їзду
У Черкасах біля житлового будинку стався вибух. Попередньо встановлено, що 31-річний чоловік привів у дію ручну гранату після домашнього конфлікту.
Він загинув на місці, поліція відкрила кримінальне провадження.
Формула-1 скасувала Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії
Через загострення ситуації на Близькому Сході Формула-1 скасувала квітневі етапи чемпіонату в Бахрейні та Саудівській Аравії. Рішення ухвалили після консультацій з FIA. Також у запланований час не відбудуться перегони Формули-2, Формули-3 та F1 Academy.
Інші важливі новини:
- Бельгія закликала Європу до переговорів з Росією
- Іран заявив, що Ормузька протока закрита лише для США та Ізраїлю
- Швейцарія заблокувала частину військових польотів США через війну в Ірані
