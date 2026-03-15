Вибухи у Білгороді та на Луганщині, заяви Трампа: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 15 березня 2026 року

Трамп зробив низку заяв, у Білгороді повідомляли про пошкодження енергетичної інфраструктури після ракетної атаки, на Луганщині детонував склад боєприпасів, а Формула-1 скасувала два етапи чемпіонату через війну на Близькому Сході.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 березня:

Трамп відкинув допомогу України і різко висловився про Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги України у перехопленні іранських дронів. Він сказав: «Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський».

Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти. За словами Трампа, послаблення обмежень тимчасове і «вони будуть повернуті, щойно криза закінчиться».

У Білгороді пошкоджено енергетичну інфраструктуру після ракетної атаки

У ніч на 15 березня ракети атакували Білгород і область. Повідомляється про пошкодження об’єктів енергетики, через що у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом. На одному з об’єктів у місті також сталася пожежа.

На Луганщині після удару детонував склад боєприпасів

У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області після удару почалася пожежа та серія вибухів на складі боєприпасів. За даними OSINT-спостерігачів, там могли зберігатися ракети для російських систем ППО.

У Черкасах чоловік підірвав гранату біля під’їзду

У Черкасах біля житлового будинку стався вибух. Попередньо встановлено, що 31-річний чоловік привів у дію ручну гранату після домашнього конфлікту.

Він загинув на місці, поліція відкрила кримінальне провадження.

Формула-1 скасувала Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії

Через загострення ситуації на Близькому Сході Формула-1 скасувала квітневі етапи чемпіонату в Бахрейні та Саудівській Аравії. Рішення ухвалили після консультацій з FIA. Також у запланований час не відбудуться перегони Формули-2, Формули-3 та F1 Academy.

