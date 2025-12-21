Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін не збирається припиняти війну проти України
фото: kremlin.ru

«Пряма лінія» Путіна: що насправді сказано Україні

З усього того що наговорив Путін на своїй «Прямій лінії» 19 грудня, для України мають значення лише дві теми: заява про те, що українські війська «мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів»; умови і «пропозиції» щодо виборів в Україні.

Заяви Путіна на «Прямій лінії» лише підтвердили те, у чому були переконані багато політиків та експертів, у тому числі й автор цих рядків, – Путін не збирається припиняти війну проти України і не збирається вже зараз йти хоча б на незначні компроміси для завершення війни проти України.

Для Кремля обговорення мирного плану Трампа є суто переговорною грою лише зі США, щоб зберегти конструктивні відносини з нинішнім Президентом США, і для того, щоб провокувати проблеми та протиріччя у відносинах між Сполученими Штатами та Україною. Саме на це була націлена пропозиція про виведення українських військ із Донбасу, після чого Кремль нібито був готовий припинити військові дії проти України.

У Кремлі чудово розуміли, що Україна не погодиться на цю пропозицію, тому й висували її, щоб спровокувати протиріччя між США та Україною, щоб знову створити враження у Трампа, що Україна не хоче домовлятися про припинення війни. Але якби навіть Зеленський погодився на виведення українських військ із Донбасу, то через деякий час від України вимагали б віддати Херсон та Запоріжжя. І заяви Путіна на «Прямій лінії» це лише підтвердили.

Тому не варто дивуватися заяві Путіна про те, що Москва для припинення війни вимагає виконання тих вимог, які були озвучені влітку 2024 року. Росія анексувала чотири українські регіони ще наприкінці вересня 2022 року (Крим був анексований ще у березні 2014 року). І вже тоді виник абсолютний переговорний глухий кут з територіального питання. Після цього російське керівництво жодного разу не демонструвало готовності відмовитися (хоча б частково) від рішення щодо анексії українських територій, яке, до того ж, закріплене у Конституції РФ.

Позиції України та Росії щодо статусу п'яти українських регіонів, анексованих Росією, неможливо поєднати навіть теоретично. Дивуватися заявам Путіна на «Прямій лінії» можуть лише ті, хто наївно вірив у миролюбність Путіна та його готовність до компромісу, як, наприклад, Стів Віткофф. Нагадаю, що ще до «Прямої лінії» у низці своїх публічних виступів наприкінці листопада та на початку грудня 2025 року Путін вимагав визнання російського статусу всіх п'яти українських регіонів, анексованих Росією.

Схоже, що у Москві з самого початку не прийняли механістичний «компроміс», запропонований американцями з територіального питання: де-факто визнання російськими трьох регіонів (Крим, Донецька та Луганська області), статус Запорізької та Херсонської областей залишався невизначеним, але з припиненням вогню по лінії фронту.

Однак з тактичних міркувань у Москві не відмовляли категорично американцям в їх мирних пропозиціях. Тому всі пропозиції щодо припинення війни у разі виведення українських військ з Донбасу були цинічною та брудною «розводкою» (переговорним шахрайством). І чим раніше ця ідея буде викинута на політичний смітник, тим більше шансів буде для оздоровлення переговорного процесу.

Такою ж брудною та цинічною «розводкою» є й заяви Путіна про умови проведення виборів в Україні. Ці заяви – набір фейків (наприклад, про 10 мільйонів українських громадян у Росії, які мають взяти участь у виборах в Україні) та принизливих вимог до України. Але те, що сказав російський диктатор на цю тему, має стати прямим сигналом тривоги для Банкової. Необхідно негайно припинити будь-які ігри на тему «вибори під час війни», щоб не давати приводу для політичних маніпуляцій не лише з боку США, а і з боку Росії.

І у жодному разі не можна погоджуватися на включення теми виборів до порядку денного мирних переговорів. Будь-які вибори в Україні можуть відбутися лише після стійкого припинення воєнних дій, і умови проведення виборів в Україні - це вкрай важливе питання нашого суверенітету. Будь-яке зовнішнє втручання в умови проведення виборів в Україні є неприпустимим.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Україна війна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політичні в'язні з Білорусі, помилувані Лукашенком. Марія Колесникова, Віктор Бабарико, Олександр Федута, Володимир Лабкович на пресконференції 14 грудня 2025 року
США розіграли білоруську карту проти РФ
15 грудня, 15:11
Лукашенко обговорив з Путіним майбутні проєкти та внутрішні справи
«Завершим цю тягомотину». Диктатор Лукашенко заговорив про закінчення війни
24 листопада, 15:35
Динаміка смертності та народжуваності в Україні погіршується вже понад десятиліття
Україна на межі демографічної катострофи? Експертка пояснює тенденції
27 листопада, 14:04
Для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом
У Росії підірвано нафтопровід «Дружба»
3 грудня, 12:54
Очільник МЗС Німеччини заявив, що Україну підтримує
МЗС Німеччини: ЄС завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії
4 грудня, 15:04
У Саратовській області РФ прогриміли вибухи
У Саратовській області РФ прогриміли вибухи
7 грудня, 05:23
У низці міст Ірану почали з'являтися листівки із пропозиціями служби в армії Росії
Росія розпочала активну кампанію вербування найманців з Ірану (фото)
15 грудня, 10:53
Найкращий курс дій для Володимира Зеленського – подякувати Трампу за його зусилля та розпочати роботу над планом, вважає The Economist
Мирний план Трампа є зрадою для України – The Economist
22 листопада, 21:31
Після завершення професійної кар'єри Степанець працював тренером з боксу у Хабаровську
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона світу з боксу
Сьогодні, 15:54

Володимир Фесенко

Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?
Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
Життя без Єрмака. Це можливо!
Життя без Єрмака. Це можливо!
Нові сюрпризи від Трампа: чого чекати Україні?
Нові сюрпризи від Трампа: чого чекати Україні?
Трамп, Путін і «Томагавки»: велика гра без пострілів
Трамп, Путін і «Томагавки»: велика гра без пострілів
Трамп і Нобелівська премія миру
Трамп і Нобелівська премія миру

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua