Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?

«Пряма лінія» Путіна: що насправді сказано Україні

З усього того що наговорив Путін на своїй «Прямій лінії» 19 грудня, для України мають значення лише дві теми: заява про те, що українські війська «мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів»; умови і «пропозиції» щодо виборів в Україні.

Заяви Путіна на «Прямій лінії» лише підтвердили те, у чому були переконані багато політиків та експертів, у тому числі й автор цих рядків, – Путін не збирається припиняти війну проти України і не збирається вже зараз йти хоча б на незначні компроміси для завершення війни проти України.

Для Кремля обговорення мирного плану Трампа є суто переговорною грою лише зі США, щоб зберегти конструктивні відносини з нинішнім Президентом США, і для того, щоб провокувати проблеми та протиріччя у відносинах між Сполученими Штатами та Україною. Саме на це була націлена пропозиція про виведення українських військ із Донбасу, після чого Кремль нібито був готовий припинити військові дії проти України.

У Кремлі чудово розуміли, що Україна не погодиться на цю пропозицію, тому й висували її, щоб спровокувати протиріччя між США та Україною, щоб знову створити враження у Трампа, що Україна не хоче домовлятися про припинення війни. Але якби навіть Зеленський погодився на виведення українських військ із Донбасу, то через деякий час від України вимагали б віддати Херсон та Запоріжжя. І заяви Путіна на «Прямій лінії» це лише підтвердили.

Тому не варто дивуватися заяві Путіна про те, що Москва для припинення війни вимагає виконання тих вимог, які були озвучені влітку 2024 року. Росія анексувала чотири українські регіони ще наприкінці вересня 2022 року (Крим був анексований ще у березні 2014 року). І вже тоді виник абсолютний переговорний глухий кут з територіального питання. Після цього російське керівництво жодного разу не демонструвало готовності відмовитися (хоча б частково) від рішення щодо анексії українських територій, яке, до того ж, закріплене у Конституції РФ.

Позиції України та Росії щодо статусу п'яти українських регіонів, анексованих Росією, неможливо поєднати навіть теоретично. Дивуватися заявам Путіна на «Прямій лінії» можуть лише ті, хто наївно вірив у миролюбність Путіна та його готовність до компромісу, як, наприклад, Стів Віткофф. Нагадаю, що ще до «Прямої лінії» у низці своїх публічних виступів наприкінці листопада та на початку грудня 2025 року Путін вимагав визнання російського статусу всіх п'яти українських регіонів, анексованих Росією.

Схоже, що у Москві з самого початку не прийняли механістичний «компроміс», запропонований американцями з територіального питання: де-факто визнання російськими трьох регіонів (Крим, Донецька та Луганська області), статус Запорізької та Херсонської областей залишався невизначеним, але з припиненням вогню по лінії фронту.

Однак з тактичних міркувань у Москві не відмовляли категорично американцям в їх мирних пропозиціях. Тому всі пропозиції щодо припинення війни у разі виведення українських військ з Донбасу були цинічною та брудною «розводкою» (переговорним шахрайством). І чим раніше ця ідея буде викинута на політичний смітник, тим більше шансів буде для оздоровлення переговорного процесу.

Такою ж брудною та цинічною «розводкою» є й заяви Путіна про умови проведення виборів в Україні. Ці заяви – набір фейків (наприклад, про 10 мільйонів українських громадян у Росії, які мають взяти участь у виборах в Україні) та принизливих вимог до України. Але те, що сказав російський диктатор на цю тему, має стати прямим сигналом тривоги для Банкової. Необхідно негайно припинити будь-які ігри на тему «вибори під час війни», щоб не давати приводу для політичних маніпуляцій не лише з боку США, а і з боку Росії.

І у жодному разі не можна погоджуватися на включення теми виборів до порядку денного мирних переговорів. Будь-які вибори в Україні можуть відбутися лише після стійкого припинення воєнних дій, і умови проведення виборів в Україні - це вкрай важливе питання нашого суверенітету. Будь-яке зовнішнє втручання в умови проведення виборів в Україні є неприпустимим.