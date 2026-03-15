Втрати ворога станом на 15 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 740 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 15 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 15 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 15 березня втратила:
- особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб
- танків – 11 781 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од.
- артилерійських систем – 38 438 (+17) од.
- РСЗВ – 1 686 (+0) од.
- засоби ППО – 1 332 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+65) од.
- кораблі/катери – 31 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од.
- спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1481-й день повномасштабної війни в Україні.
