Україна випускає по три ракети «Фламінго» щодня – виробник назвав головну умову для збільшення виробництва

Іванна Гончар
фото: АР

Більшість компонентів ракети виробляються в Україні

В Україні наразі виробляють приблизно три крилаті ракети «Фламінго» на добу, однак темпи виробництва можуть зрости після переходу на власний двигун. Про це розповів співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю YouTube-каналу ProUA, передає «Главком».

За його словами, нинішній темп випуску становить три ракети щодня, але він обмежений наявністю двигунів.

«Коли ми перейдемо на власний двигун, вироблятимемо стільки, скільки у нас замовлять», – сказав Штілерман.

Конструктор пояснив, що ракета використовує двоконтурний турбореактивний двигун, який приблизно вдвічі ефективніший за стандартні одноконтурні двигуни, що застосовуються в багатьох крилатих ракетах.

Винятком, за його словами, є американська ракета Tomahawk, яка також використовує подібну схему.

Зараз компанія завершує розробку власного двигуна, оптимізованого для польотів на малих висотах. Саме його запуск у серійне виробництво має дозволити збільшити кількість випущених ракет.

Штілерман також заявив, що більшість компонентів ракети виробляються в Україні.

За його словами, українського виробництва:

  • двигун;
  • приводи;
  • антени;
  • блоки керування.

Єдиним іноземним компонентом є інерційна навігаційна система.

У компанії також спростували припущення, що ракета є перебрендованою іноземною розробкою, наголосивши, що більшість її елементів створені українськими інженерами.

Читайте також

Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24
В Україні вперше випробували нову балістичну ракету FP-7 (відео)
В Україні вперше випробували нову балістичну ракету FP-7 (відео)
27 лютого, 18:20
Катар засудив удари Ірану, назвавши їх «кричущим порушенням національного суверенітету» країни
Іран атакував Катар: уламок збитої ракети летів просто в натовп
28 лютого, 15:58
ОАЕ оголосили про успішне перехоплення декількох іранських ракет, націлених на країну
У Дубаї внаслідок іранського удару по готелю постраждали чотири людини
28 лютого, 18:50
Атака на українські міста: головне за ніч
Атака на українські міста: головне за ніч
7 березня, 05:53
Окупанти атакували українські міста дронами та ракетами
Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів
7 березня, 06:26
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
8 березня, 05:55
РФ забруднила Дністер після атаки на Дністровську ГЕС
Удар РФ спричинив забруднення Дністра: виникла загроза для Молдови
12 березня, 16:11
У Росії виникла нестача ракет для ППО
РФ витратила ракети ППО і опинилася перед вибором, що захищати
13 березня, 15:40

На Луганщині уражено склад боєприпасів: після удару почалася детонація (відео)
На Луганщині уражено склад боєприпасів: після удару почалася детонація (відео)
Лінія фронту станом на 14 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 березня 2026. Зведення Генштабу
Коли війна в Україні закінчиться: командир «Ахіллесу» назвав імовірний рік
Коли війна в Україні закінчиться: командир «Ахіллесу» назвав імовірний рік
Ольга Крівогуб із Богодухова, яка втратила трьох дітей і чоловіка після атаки РФ, народила дитину
Ольга Крівогуб із Богодухова, яка втратила трьох дітей і чоловіка після атаки РФ, народила дитину
Російський дрон влучив у пасажирський поїзд
Російський дрон влучив у пасажирський поїзд
23-річний військовий закохався і пішов у СЗЧ. Історія закінчилася несподівано
23-річний військовий закохався і пішов у СЗЧ. Історія закінчилася несподівано

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
