Україна випускає по три ракети «Фламінго» щодня – виробник назвав головну умову для збільшення виробництва
Більшість компонентів ракети виробляються в Україні
В Україні наразі виробляють приблизно три крилаті ракети «Фламінго» на добу, однак темпи виробництва можуть зрости після переходу на власний двигун. Про це розповів співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю YouTube-каналу ProUA, передає «Главком».
За його словами, нинішній темп випуску становить три ракети щодня, але він обмежений наявністю двигунів.
«Коли ми перейдемо на власний двигун, вироблятимемо стільки, скільки у нас замовлять», – сказав Штілерман.
Конструктор пояснив, що ракета використовує двоконтурний турбореактивний двигун, який приблизно вдвічі ефективніший за стандартні одноконтурні двигуни, що застосовуються в багатьох крилатих ракетах.
Винятком, за його словами, є американська ракета Tomahawk, яка також використовує подібну схему.
Зараз компанія завершує розробку власного двигуна, оптимізованого для польотів на малих висотах. Саме його запуск у серійне виробництво має дозволити збільшити кількість випущених ракет.
Штілерман також заявив, що більшість компонентів ракети виробляються в Україні.
За його словами, українського виробництва:
- двигун;
- приводи;
- антени;
- блоки керування.
Єдиним іноземним компонентом є інерційна навігаційна система.
У компанії також спростували припущення, що ракета є перебрендованою іноземною розробкою, наголосивши, що більшість її елементів створені українськими інженерами.
Коментарі — 0