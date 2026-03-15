Україна випускає по три ракети «Фламінго» щодня – виробник назвав головну умову для збільшення виробництва

Більшість компонентів ракети виробляються в Україні

В Україні наразі виробляють приблизно три крилаті ракети «Фламінго» на добу, однак темпи виробництва можуть зрости після переходу на власний двигун. Про це розповів співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю YouTube-каналу ProUA, передає «Главком».

За його словами, нинішній темп випуску становить три ракети щодня, але він обмежений наявністю двигунів.

«Коли ми перейдемо на власний двигун, вироблятимемо стільки, скільки у нас замовлять», – сказав Штілерман.

Конструктор пояснив, що ракета використовує двоконтурний турбореактивний двигун, який приблизно вдвічі ефективніший за стандартні одноконтурні двигуни, що застосовуються в багатьох крилатих ракетах.

Винятком, за його словами, є американська ракета Tomahawk, яка також використовує подібну схему.

Зараз компанія завершує розробку власного двигуна, оптимізованого для польотів на малих висотах. Саме його запуск у серійне виробництво має дозволити збільшити кількість випущених ракет.

Штілерман також заявив, що більшість компонентів ракети виробляються в Україні.

За його словами, українського виробництва:

двигун;

приводи;

антени;

блоки керування.

Єдиним іноземним компонентом є інерційна навігаційна система.

У компанії також спростували припущення, що ракета є перебрендованою іноземною розробкою, наголосивши, що більшість її елементів створені українськими інженерами.