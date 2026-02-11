Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб звітує про ураження НПЗ у Волгограді та низку цілей на окупованих територіях

У ніч на 11 лютого 2026 року Сили оборони України здійснили масштабну серію ударів по стратегічних об'єктах агресора. Географія уражень охоплює як територію РФ, так і тимчасово окуповані Крим, Запорізьку, Донецьку та Херсонську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод «Волгоградський» у Росії.

На території заводу, який безпосередньо задіяний у забезпеченні паливом окупаційної армії, зафіксовано потужну пожежу. Наразі масштаби збитків та вплив на логістику агресора уточнюються, проте зупинка виробництва на такому об'єкті суттєво обмежить можливості ворога на фронті.

  • Сили оборони продовжують «перерізати» логістичні артерії загарбників на Півдні:
  • Крим (н.п. Лобанове): Уражено склад пально-мастильних матеріалів.
  • Запорізька область (н.п. Балочки): Під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення.
  • Запорізька область (н.п. Любимівка): Уражено район зосередження ворожої військової техніки.
  • Гуляйполе: Наші воїни завдали удару по підрозділу зі складу спеццентру «Рубікон».

Окрім логістики, значних втрат зазнала система протиповітряної оборони окупантів, зокрема на Донеччині (н.п. Третяки) уражено зенітний ракетний комплекс «Оса». Також на тимчасово окупованій території Херсонщини (н.п. Воскресенське) знищено російський ЗРК «Тор».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл України. Він наголосив, що кожен російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення війни. 

«Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували – жінка вагітна, отримала опіки», – каже він.

Крім того, президент повідомив, що зранку росіяни атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі. Загалом випустили по Україні з вечора 129 ударних дронів, значна частина з яких – «шахеди».

Теги: Генштаб нафта росія

