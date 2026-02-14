Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив ураження російського катера та арсеналу боєприпасів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб підтвердив знищення катера БК-16, РЛС та складу боєприпасів

Сили оборони України продовжують системно зменшувати бойовий потенціал ворога на тимчасово окупованих територіях. Протягом 12 та 13 лютого 2026 року підрозділи ЗСУ завдали низку влучних ударів по логістичних та оборонних об'єктах агресора в Криму, на Запоріжжі та Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

12 лютого в районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованій території Криму було успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 російських сил.

Того ж дня в районі Гвардійського уражено радіолокаційну станцію РСП-10. Крім того, у районі Приморська було знищено вузол зв'язку окупантів.

Окремо повідомляється, що 13 лютого в районі Новоекономічне Сили оборони вгатили по складу боєприпасів ворога.

Наразі втрати російських військ та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України офіційно перейшли на повністю цифровий облік майна та техніки зв’язку. Завдяки впровадженню сучасної системи управління логістикою, понад 3500 найменувань військового майна тепер обліковуються без жодного папірця, що кардинально пришвидшує забезпечення фронтових підрозділів.

Теги: Генштаб війна

