Зеленський назвав офіційні втрати України на війні проти Росії

Володимир Зеленський зауважив, що є багато зниклих безвісти серед українських військових

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю France TV повідомив, що офіційна кількість загиблих українських військовослужбовців наразі становить 55 000 осіб. Ця цифра включає як кадрових військових, так і тих, хто був мобілізований до лав Сил оборони. Про це пише «Главком».

Глава держави акцентував на тому, що, окрім підтверджених втрат, залишається значна кількість захисників, які вважаються зниклими безвісти.

«Офіційно кількість убитих на полі бою солдатів становить 55 000. При цьому є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти», – уточнив президент.

Для порівняння: у лютому минулого року Володимир Зеленський розповів про 46 тис. загиблих та 380 тис. поранених бійців.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ №96/2026, яким затвердив нову структуру Плану оборони України. Нова структура замінить попередню версію зразка 2020 року.

Указом офіційно визнано таким, що втратив чинність, Указ від 3 березня 2020 року (№61/2020). План оборони зразка 2020 року розроблявся ще до початку повномасштабного вторгнення та не міг враховувати нинішні реалії, зокрема масштаб бойових дій, енергетичний терор та гібридні загрози.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор за підсумками масштабної повітряної атаки. У ніч на 3 лютого Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетики, використавши балістичні ракети. За словами глави держави, ворог цинічно використав нетривале затишшя не для дипломатії, а для накопичення ресурсів, щоб атакувати в період найнижчих температур.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання.