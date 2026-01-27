Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу

27 січня на фронті відбулося 93 бойові зіткнення

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5261 дрон-камікадзе та здійснив 2993 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

27 січня на фронті відбулося 93 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори. Українські підрозділи відбили три атаки противника.

На Куп'янському напрямку

Три атаки зупинили українські захисники на Куп’янському напрямку, ворог намагався просунутись у бік Куп’янська та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали чотири атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Торське та в бік Новосергіївки. Два боєзіткнення на цей час тривають.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили три спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Боєзіткнень не фіксувалося.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили шість атак окупантів у районах населених пунктів Вербове, Злагода та у бік Нового Запоріжжя. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Великомихайлівка, Орли.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 20 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого. У деяких локаціях бої досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Зірниця, Ніженка, Чарівне, Воздвижівка, Розівка.

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів. Авіаударів зазнали населені пункти Одарівка, Жовта Круча та Таврійське.

На Придніпровському напрямку

Атака закінчилась для окупантів безрезультатно.

Нагадаємо, триває 1434-й день повномасштабної війни в Україні.