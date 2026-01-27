Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 27 січня
фото: Генштаб ЗСУ

27 січня на фронті відбулося 93 бойові зіткнення

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5261 дрон-камікадзе та здійснив 2993 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

27 січня на фронті відбулося 93 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори. Українські підрозділи відбили три атаки противника.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Три атаки зупинили українські захисники на Куп’янському напрямку, ворог намагався просунутись у бік Куп’янська та Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали чотири атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Торське та в бік Новосергіївки. Два боєзіткнення на цей час тривають.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили три спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та Федорівки.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Боєзіткнень не фіксувалося.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили шість атак окупантів у районах населених пунктів Вербове, Злагода та у бік Нового Запоріжжя. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Великомихайлівка, Орли.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 20 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого. У деяких локаціях бої досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Зірниця, Ніженка, Чарівне, Воздвижівка, Розівка.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів. Авіаударів зазнали населені пункти Одарівка, Жовта Круча та Таврійське.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Атака закінчилась для окупантів безрезультатно.

Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1434-й день повномасштабної війни в Україні.

