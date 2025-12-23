Втрати ворога станом на 23 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 420 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 23 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 23 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 23 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб.
- танків – 11 446 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 23 792 (+20) од.
- артилерійських систем – 35 331 (+23) од.
- РСЗВ – 1 576 (+1) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період).
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 966 (+113) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1399-й день повномасштабної війни в Україні.
