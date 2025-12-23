Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 23 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 23 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 446 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 420 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 23 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб.
  • танків – 11 446 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 23 792 (+20) од.
  • артилерійських систем – 35 331 (+23) од.
  • РСЗВ – 1 576 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.
  • літаків – 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період).
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 966 (+113) од.
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 23 грудня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 23 грудня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1399-й день повномасштабної війни в Україні.

22 грудня, 11:35
