У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала від удару РФ

Мама дівчинки Олена Унольт також загинула внаслідок атаки РФ

У Тернополі зросла кількість жертв російської ракетної атаки 19 листопада. У лікарні померла 12-річна Адріана Унольт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Надала.

«Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, – поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни», – зауважив мер Тернополя.

Надал додав: «Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна. Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе».

Мама дівчинки Олена Унольт також загинула внаслідок атаки РФ, а бабуся Людмила Червінська та сестричка Єва перебувають у реанімації.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль 19 листопада. Внаслідок чого загинуло багато людей.

Зауважимо, що прокуратура польського міста Познань розпочала розслідування загибелі семирічної громадянки Польщі Амелії Гжесько, яка загинула внаслідок російського удару по Тернополю. Дівчинка була громадянкою Польщі.

До слова, у Тернополі поховали фармацевтку Марію Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою Камілою та півторарічним сином Назаром. Вони загинули внаслідок російського ракетного удару 19 листопада.